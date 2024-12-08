Студентам одного из вузов разрешили приходить на лекции с домашними любимцами

В Кривом Роге университет разрешил студентам приходить на занятия с домашними любимцами. Также в вузе приютили десять бездомных собак.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Суспильное. Почему возникла такая идея и как ее воплощают, читайте дальше.

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В Кривом Роге студенты могут ходить на пары с животными

Второкурсник Сергей пришел в вуз вместе со своей собакой Басей.

Можно прийти с собакой, иногда даже удобно, когда гуляешь с ней и можешь зайти что-то узнать, забрать документы. Или во время воздушной тревоги, Бася очень боится взрывов, можно пойти с ней в укрытие,

– рассказывает криворожанин.

Сергей добавляет: одиннадцатилетнюю Басю родственники вывозили из оккупированной Новой Каховки на Херсонщине. Собака боится громких звуков, особенно когда одна дома, поэтому, парень старается ее не оставлять.



Сергей и Бася. Общественное Днепр

А вот Валентина пришла на обучение со своим полуторагодовалым котом Доместосом. Как отметила девушка, лекции проходят в укрытии, поэтому она берет с собой четвероногого, чтобы он также был в безопасности.

С домашней любимицей в университете и София. Студентка рассказала: вместе с собакой Вестой пришла на консультацию перед экзаменом. По ее словам, учебе животное не мешает.

Не сказать, что очень отвлекает, иногда приятно, что она рядом сядет,

– заметила девушка.

Ректор вуза Андрей Шайкан отмечает, что инициатива сделать вуз дружественным к животным возникла в начале полномасштабного вторжения: тогда в укрытие заведения люди начали приходить вместе с домашними любимцами.

Кто-то из наших девушек предложил: классно, чтобы у нас было по-европейски, открытые пространства. Мы поддержали и сказали: будем Pet friendly. С тех пор это правило распространяется на весь университет,

– уточнил он.

Андрей Шайкан добавил: сейчас образование дистанционное, однако нередко в хранилище проходят лекции и различные образовательные мероприятия. С животными можно всегда и везде.

На территории университета также живет десять собак. Все привиты и с документами. У каждого – своя история, отметил он: одного пса бросил хозяин, другого – волонтеры нашли щенком на шахте. Ухаживают за животными работники вуза.

В вуз в Кривом Роге студенты могут приходить с домашними животными: видео