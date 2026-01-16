Вузы и профтехи Киева переводят на дистанционное обучение, –КМВА
- Вузы и профтехи Киева переведут на дистанционное обучение из-за чрезвычайной ситуации в энергетике.
- Для школ в Киеве возможно или дистанционное обучение, или продление каникул до 1 февраля 2026 года.
Вузы и профтехи, расположенные в Киеве, переведут на дистанционное обучение. Относительно школ – вопрос еще рассматривают.
Возможно или дистанционное обучение, или продление каникул до 1 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп, информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Смотрите также В энергетике – чрезвычайная ситуация: как будут учиться ученики на Львовщине
Как будут учиться студенты в Киеве?
Поп заявила, что студенты столичных учебных заведений будут учиться дистанционно. Как будут учиться ученики – еще решают в КГГА. Вероятно, введут каникулы или также дистанционку.
Она напомнила, что в столице большинство школ используют параллельно как пункты несокрушимости. Возможно, в таких школах условия пребывания для детей и не являются плохими.
Смотрите также В Киеве продлили зимние каникулы в школах
Какие изменения в учебном процессе произойдут?
- Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.
- Это касается детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
- Решение окончательно принимают на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
- Так, общины могут согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
- В Киеве ранее согласовали каникулы во всех вышеупомянутых учебных заведениях до 1 февраля. Исключение – детсады, которые принимают решение в соответствии с ситуацией на местах.