Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Виші та профтехи Києва переводять на дистанційне навчання, – КМВА
16 січня, 13:56
2

Виші та профтехи Києва переводять на дистанційне навчання, – КМВА

Марія Волошин
Основні тези
  • Виші та профтехи Києва переведуть на дистанційне навчання через надзвичайну ситуацію в енергетиці.
  • Для шкіл у Києві можливе або дистанційне навчання, або продовження канікул до 1 лютого 2026 року.

Виші та профтехи, розташовані в Києві, переведуть на дистанційне навчання. Щодо шкіл – питання ще розглядають.

Можливе або дистанційне навчання, або продовження канікул до 1 лютого. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп, інформує 24 Канал із посиланням на Укрінформ

Дивіться також В енергетиці – надзвичайна ситуація: як вчитимуться учні на Львівщині 

Як вчитимуться студенти у Києві?

Поп заявила, що студенти столичних закладів освіти навчатимуться дистанційно. Як вчитимуться учні – ще вирішують у КМДА. Імовірно, запровадять канікули або також дистанційку. 

Вона нагадала, що у столиці більшість шкіл використовують паралельно як пункти незламності. Можливо, у таких школах умови перебування для дітей і не є поганими. 

Дивіться також У Києві продовжили зимові канікули у школах 

Які зміни в навчальному процесі відбудуться?

  • Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
  • Це стосується дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
  • Рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
  • Так, громади можуть погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
  • У Києві раніше погодили канікули у всіх вищезгаданих закладах освіти до 1 лютого. Виняток – дитсадки, які ухвалюють рішення відповідно до ситуації на місцях.