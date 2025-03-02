Их употребляют почти все: какие суржиковые слова надо забыть и как их грамотно заменить
В речи украинцев встречается немало суржиковых слов. Ими обозначают довольно разные понятия, предметы или явления.
Иногда – из-за привычки, иногда – из-за незнания правильных украинских соответствий. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" продолжает стоять на страже украинского слова и помогает искоренять суржик из вашей речи.
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Какие суржиковые слова вы можете употреблять
В юбилейной – сотой – подборке подскажем вам, какие суржиковые слова чаще всего употребляют украинцы. Иногда они звучат из уст даже тех, кто хорошо знает язык. Часто в шутку. Но портить свою речь этим "языковым мусором" не стоит.
Поэтому предлагаем подборку наиболее часто употребляемых суржиковых слов и их правильные украинские соответствия, чтобы ваша речь стала еще красивее.
- Прівєт – привіт;
- приймати участь – брати участь;
- не получається – не виходить, не вдається;
- вопше, опше – взагалі, зовсім;
- канєшно – звичайно, авжеж, аякже;
- поняти – зрозуміти, збагнути, втямити;
Заметим при этом, что на примере одного лишь слова вы можете раскрыть богатство украинского языка. Ведь наш язык на одно суржиковое или русское слова может предложить множество благозвучных вариантов.
- віддихати – відпочивати;
- лишній – зайвий;
- тоже – теж, також;
- но – але;
- ужас – жах;
- удобний – зручний;
- кстаті – до речі;
- помнити – пам'ятати;
- всмислі – тобто;
- короче – загалом, коротко кажучи;
- блін – трясця, дідько;
- воздух – повітря;
- іздіватися – знущатися;
- по-любому – у будь-якому разі, у всякому разі;
- неділя – тиждень;
- заказувати – замовляти.
И это далеко не весь перечень. Поэтому советуем запомнить, а не запомнить для начала эти красивые украинские соответствия.