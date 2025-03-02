Их употребляют почти все: какие суржиковые слова надо забыть и как их грамотно заменить

В речи украинцев встречается немало суржиковых слов. Ими обозначают довольно разные понятия, предметы или явления.

Иногда – из-за привычки, иногда – из-за незнания правильных украинских соответствий. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" продолжает стоять на страже украинского слова и помогает искоренять суржик из вашей речи.

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Какие суржиковые слова вы можете употреблять

В юбилейной – сотой – подборке подскажем вам, какие суржиковые слова чаще всего употребляют украинцы. Иногда они звучат из уст даже тех, кто хорошо знает язык. Часто в шутку. Но портить свою речь этим "языковым мусором" не стоит.

Поэтому предлагаем подборку наиболее часто употребляемых суржиковых слов и их правильные украинские соответствия, чтобы ваша речь стала еще красивее.

Прівєт – привіт;

приймати участь – брати участь;

не получається – не виходить, не вдається;

вопше, опше – взагалі, зовсім;

канєшно – звичайно, авжеж, аякже;

поняти – зрозуміти, збагнути, втямити;

Заметим при этом, что на примере одного лишь слова вы можете раскрыть богатство украинского языка. Ведь наш язык на одно суржиковое или русское слова может предложить множество благозвучных вариантов.

віддихати – відпочивати;

лишній – зайвий;

тоже – теж, також;

но – але;

ужас – жах;

удобний – зручний;

кстаті – до речі;

помнити – пам'ятати;

всмислі – тобто;

короче – загалом, коротко кажучи;

блін – трясця, дідько;

воздух – повітря;

іздіватися – знущатися;

по-любому – у будь-якому разі, у всякому разі;

неділя – тиждень;

заказувати – замовляти.

И это далеко не весь перечень. Поэтому советуем запомнить, а не запомнить для начала эти красивые украинские соответствия.