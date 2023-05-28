Никогда не догадаетесь: как назвать бутерброд на украинском

Украинский язык – очень богат колоритными словами и фразами. Однако далеко не все из них встречаются в ежедневной речи украинцев.

Так, языковед Александр Авраменко призвал украинцев беречь язык (укр. мову), который передали нам наши предки. При этом в эфире "Завтрака с 1+1" назвал вкусный синоним к слову "бутерброд".

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Как назвать бутерброд на украинском

Авраменко спросил у украинцев, знают ли они, как назвать ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром или ветчиной.

Так, бутерброд або канапка, і навіть канапе, (укр.)

– уточнил языковед.

И добавил, что все эти слова являются правильным ответом на его вопросы. Однако уточнил, что они прижились в нашем языке, ранее путешествуя с немецкого и французского. Все же следует и своему научаться.

Мы давно имеем свое вкусное-пресмачное слово – накладАнець,

– подчеркнул учитель.



Украинский накладанець / скриншот видео

И процитировал писателя Юрия Винничука: "На столе красовались куриные фрикасе, телячья душень, баранье жаркое… и большой поднос с накладанцами".

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Ранее Авраменко призвал не употреблять такие неправильные словосочетания как:

заставляти брата працювати;

купити квартиру в розстрочку;

При этом подчеркнул, что "брата примушують працювати", а "квартиру купують на виплат".