Забудьте о ежевике и чернике: как правильно называть лесные ягоды

26 июня 2023, 18:36
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Лето – сезон сбора всевозможных ягод. При этом названия этих ягод могут также удивлять, как и их вкус.

Так, украинцы не всегда правильно называли те или иные природные витамины. В частности, лесные ягоды.

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Как правильно называть лесные ягоды

Раньше мы рассказывали здесь, как нельзя называть клубнику по-украински. 

В этот раз 24 Канал подскажет вам, как правильно называть два вида вкусных лесных ягод.

  • лісні ягоди – лісові ягоди;

Но прежде всего помните, что ягоды являются укр. "лісовими", а не "лісними". 

  • єжевіка – ожина;
  • черніка – чорниця;

А смакуя ежевикой, ни в коем случае не называйте ее "єжевікою" (укр.), а "чорниці – чернікою" (укр.). Чернику разве что можете назвать "афинами" (укр.), если любите диалектизмы.

Больше о том, как правильно называть популярные ягоды на украинском и каких их суржиковых названий нужно избегать, читайте в подборке 24 Канала "Забудьте о клубниках и земляниках: как правильно называть ягоды на украинском".
Автор: Марія Волошин