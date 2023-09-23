Забудьте – это суржик: какими словами можно испортить свою речь

23 сентября 2023, 15:00
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Многие украинцы в ежедневной речи употребляют суржиковые слова. Однако последние сильно засоряют украинский язык.

Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам очистить свою речь от мусора. А также подскажет правильные варианты.

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Какие суржиковые слова нужно забыть

В сорок третьей подборке расскажем вам, какие привычные суржиковые слова вы можете иногда употреблять, даже не замечая этого. А также подаем правильные соответствия, которыми необходимо заменить "языковой мусор".

  • важно – важливо;
  • канєшно – звичайно;
  • харашо – добре;
  • опит – досвід;
  • пожалуста – будь ласка;
  • мусорник – смітник;
  • даже – навіть;
  • надоїло – набридло;
  • совєтувати – радити;
  • показалося – здалося.

Любите украинский язык и не дайте суржику никакого шанса!

Автор: Марія Волошин