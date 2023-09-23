Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам очистити своє мовлення від сміття. А також підкаже правильні варіанти натомість.

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Які суржикові слова треба забути

У сорок третій добірці розкажемо вам, які звичні суржикові слова ви можете іноді вживати, навіть не помічаючи цього. А також подаємо правильні відповідники, якими необхідно замінити "мовне сміття".

важно – важливо;

канєшно – звичайно;

харашо – добре;

опит – досвід;

пожалуста – будь ласка;

мусорник – смітник;

даже – навіть;

надоїло – набридло;

совєтувати – радити;

показалося – здалося.