Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам очистити своє мовлення від сміття. А також підкаже правильні варіанти натомість.

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Які суржикові слова треба забути

У сорок третій добірці розкажемо вам, які звичні суржикові слова ви можете іноді вживати, навіть не помічаючи цього. А також подаємо правильні відповідники, якими необхідно замінити "мовне сміття".

  • важно – важливо;
  • канєшно – звичайно;
  • харашо – добре;
  • опит – досвід;
  • пожалуста – будь ласка;
  • мусорник – смітник;
  • даже – навіть;
  • надоїло – набридло;
  • совєтувати – радити;
  • показалося – здалося.