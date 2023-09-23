Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам очистить свою речь от мусора. А также подскажет правильные варианты.
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Какие суржиковые слова нужно забыть
В сорок третьей подборке расскажем вам, какие привычные суржиковые слова вы можете иногда употреблять, даже не замечая этого. А также подаем правильные соответствия, которыми необходимо заменить "языковой мусор".
- важно – важливо;
- канєшно – звичайно;
- харашо – добре;
- опит – досвід;
- пожалуста – будь ласка;
- мусорник – смітник;
- даже – навіть;
- надоїло – набридло;
- совєтувати – радити;
- показалося – здалося.