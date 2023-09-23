Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам очистить свою речь от мусора. А также подскажет правильные варианты.

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Какие суржиковые слова нужно забыть

В сорок третьей подборке расскажем вам, какие привычные суржиковые слова вы можете иногда употреблять, даже не замечая этого. А также подаем правильные соответствия, которыми необходимо заменить "языковой мусор".

важно – важливо;

канєшно – звичайно;

харашо – добре;

опит – досвід;

пожалуста – будь ласка;

мусорник – смітник;

даже – навіть;

надоїло – набридло;

совєтувати – радити;

показалося – здалося.