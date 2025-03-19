Она вам не "Света": как правильно и красиво на украинском звучит это имя

Влияние русского языка отразилось на именах. В частности, некоторым кажется, что на русском они звучат лучше.

Не стоит обвинять в таком мнении, а лучше привести примеры украинской формы имени. 24 Канал рассказывает, какие варианты обращений есть для имени "Света".

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Как обращаться к "Свете" на украинском языке

Замечательное, позитивное имя "Світлана" некоторые сокращают как Света. Но здесь чувствуется русскоязычное влияние.

Само происхождение имени имеет несколько версий:

Имя "Світлана" имеет славянские корни и состоит из двух слов – "свет" и "лан", буквально – "свет земли". Или же, как описание внешности, например "светловолосая", так и характера - "светлая, чистая душа". Другая версия "Світлана" – это украинский перевод греческого имени Фотина, что также означает "светлая". Еще одна версия – его придумали литераторы в XIX веке, в частности впервые встречается в романе "Светлана и Мстислав" Александра Востокова в 1802 году. А известным стало после публикации баллады "Светлана" Василия Жуковского в 1813 году.

Однако популярным стало в ХХ веке – в 60-70-х годах пик его популярности, а в 1964 году этим именем названо больше всего девочек.

И шуточная песня ТиК "Света": смотрите видео

Подчеркиваем, что в украинском языке имя пишется через "і" – СвІтлана, как – "світло".

Поэтому не стоит пользоваться русским вариантом имени – "СвЕтлана", ведь украинские ласкательные обращения звучат милозвучнее: Світланочка, Світланка, Світа, Лана, Ланонька, Ланочка, Лануся.

А знакомых Светлан с Днем Ангела можно поздравить 26 февраля и 2 апреля.

Обидно, что и с другими именами та же ситуация, как, например, с именем Леша, объяснение к которому писали ранее.

Переходите на весь украинский язык и начинайте с именем!