Как правильно по-украински назвать "свитер"

Украинцы часто любят употреблять суржиковые слова. Ведь они кажутся им не слишком вредными элементами во время разговора.

Однако суржиковые слова значительно засоряют наш язык. Поэтому Образование 24 помогает избавляться от этого языкового мусора.

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Как сказать на украинском "свитер"

Так, суржиковые слова можно часто услышать для обозначения зимней одежды. В частности, такое слово как "світер" (укр.).

Но его употреблять не стоит. Если вы рассказываете, что купили яркую вязаную теплую кофту без застежек с высоким воротником, которую одевают через голову, говорите, что приобрели "светр" (укр.).

Отметим, что среди диалектизмов вы еще можете встретить слово "сведр".

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