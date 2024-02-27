Як правильно українською назвати "світер"

Українці часто люблять вживати суржикові слова. Адже вони здаються їм не надто шкідливими елементами під час розмови.

Однак суржикові слова значно засмічують нашу мову. Тож Освіта 24 допомагає позбуватися цього мовного сміття.

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Як сказати українською "світер"

Так, суржикові слова можна часто почути на позначення зимового одягу. Зокрема, таке слово як "світер".

Але його вживати не варто. Якщо ви розповідаєте, що купили яскраву в'язану теплу кофту без застібок з високим коміром, яку одягають через голову, кажіть, що придбали "светр".

Зазначимо, що серед діалектизмів ви ще можете зустріти слово "сведр".

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