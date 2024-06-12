Как перевести тестовые баллы ЕВЭ в шкалу 100 – 200 баллов
Источник:Osvita.ua
Вскоре стартует вступительная кампания в магистратуру. Участники будут сдавать тесты, результаты которых переведут в оценки по шкале 100 – 200 баллов
В частности, для участия во вступительной кампании в 2024 году все поступающие в магистратуру должны подать результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Он состоит из двух блоков.
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Как перевести баллы ЕВЭ в шкалу 100 – 200 баллов
Первым блоком является тест общей учебной компетентности (ТЗНК), вторым – тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому по выбору абитуриента).
Результатом выполнения каждого из этих блоков является определенное количество тестовых баллов. Их для поступления в вузы должны перевести в оценки по шкале 100 – 200 баллов.
Перевод тестовых баллов теста общей учебной компетентности ЕВИ
|
Тестовый балл
|
Бал по шкале 100 – 200 баллов
|
5
|
100
|
6
|
104
|
7
|
108
|
8
|
112
|
9
|
116
|
10
|
120
|
11
|
125
|
12
|
130
|
13
|
135
|
14
|
139
|
15
|
143
|
16
|
147
|
17
|
151
|
18
|
153
|
19
|
156
|
20
|
159
|
21
|
162
|
22
|
165
|
23
|
168
|
24
|
171
|
25
|
175
|
26
|
179
|
27
|
182
|
28
|
185
|
29
|
187
|
30
|
190
|
31
|
193
|
32
|
196
|
33
|
200
Перевод тестовых баллов теста по иностранному языку ЕВЭ
|
Тестовый балл
|
Балл по шкале 100 – 200
|
5
|
100
|
6
|
108
|
7
|
116
|
8
|
124
|
9
|
130
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
146
|
15
|
148
|
16
|
150
|
17
|
152
|
18
|
154
|
19
|
157
|
20
|
160
|
21
|
162
|
22
|
164
|
23
|
167
|
24
|
170
|
25
|
174
|
26
|
177
|
27
|
182
|
28
|
188
|
29
|
194
|
30
|
200
Сколько абитуриентов зарегистрировалось на вступительные экзамены в магистратуру
- Около 250 тысяч абитуриентов зарегистрировалось на вступительные экзамены в магистратуру.
- Участники планируют сдавать единый вступительный экзамен и профессиональный экзамен в рамках основной сессии.
- 241 609 человек в Украине и 3796 за рубежом изъявили желание сдавать вступительные экзамены.
- Для специальностей некоторых отраслей знаний нужно пройти еще одно вступительное испытание.
- Участники получат приглашение на тестирование до 17 июня.