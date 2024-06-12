Как перевести тестовые баллы ЕВЭ в шкалу 100 – 200 баллов

12 июня 2024, 12:33
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Источник:

Osvita.ua

Вскоре стартует вступительная кампания в магистратуру. Участники будут сдавать тесты, результаты которых переведут в оценки по шкале 100 – 200 баллов

В частности, для участия во вступительной кампании в 2024 году все поступающие в магистратуру должны подать результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Он состоит из двух блоков.

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Как перевести баллы ЕВЭ в шкалу 100 – 200 баллов

Первым блоком является тест общей учебной компетентности (ТЗНК), вторым – тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому по выбору абитуриента).

Результатом выполнения каждого из этих блоков является определенное количество тестовых баллов. Их для поступления в вузы должны перевести в оценки по шкале 100 – 200 баллов.

Перевод тестовых баллов теста общей учебной компетентности ЕВИ

Тестовый балл

Бал по шкале 100 – 200 баллов

5

100

6

104

7

108

8

112

9

116

10

120

11

125

12

130

13

135

14

139

15

143

16

147

17

151

18

153

19

156

20

159

21

162

22

165

23

168

24

171

25

175

26

179

27

182

28

185

29

187

30

190

31

193

32

196

33

200

Перевод тестовых баллов теста по иностранному языку ЕВЭ

Тестовый балл

Балл по шкале 100 – 200

5

100

6

108

7

116

8

124

9

130

10

134

11

137

12

140

13

143

14

146

15

148

16

150

17

152

18

154

19

157

20

160

21

162

22

164

23

167

24

170

25

174

26

177

27

182

28

188

29

194

30

200
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Сколько абитуриентов зарегистрировалось на вступительные экзамены в магистратуру

  • Около 250 тысяч абитуриентов зарегистрировалось на вступительные экзамены в магистратуру.
  • Участники планируют сдавать единый вступительный экзамен и профессиональный экзамен в рамках основной сессии.
  • 241 609 человек в Украине и 3796 за рубежом изъявили желание сдавать вступительные экзамены.
  • Для специальностей некоторых отраслей знаний нужно пройти еще одно вступительное испытание.
  • Участники получат приглашение на тестирование до 17 июня.
Автор: Марія Волошин