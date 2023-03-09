По этому случаю 24 Канал предлагает вам подборку малоизвестных фактов о гении украинского народа. Некоторые из них можно и не знать.

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Факты о Тарасе Шевченко, которые вы могли не знать

Тарас Шевченко был невысокого роста – около 164 сантиметров.

Любимым напитком Кобзаря был чай с ромом.

500 м² – площадь самого большого портрета Кобзаря. Он написан в Харькове на стене 17-этажного дома по адресу проезд Садовый, 30.

При жизни Кобзаря больше ценили как художника, чем как поэта.

В Украине существует около 160 населённых пунктов, названных в честь Тараса Шевченко.

Рекордное количество памятников В мире установили 1384 памятника Кобзарю. Это второе место по количеству памятников одному лицу. Больше всего на Земле существует монументы Иисусу Христу. Большинство памятников Кобзарю расположены на территории Украины – 1256. Микроминиатюрный "Кобзарь"

Украинский мастер Николай Сядристый создал самую маленькую в мире книгу "Кобзарь". Его размер – даже не половина квадратного миллиметра. Страницы можно пролистывать только кончиком заостренного волоска. Сшита книга паутинкой, а обложка сделана из лепестка бессмертника.