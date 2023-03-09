По этому случаю 24 Канал предлагает вам подборку малоизвестных фактов о гении украинского народа. Некоторые из них можно и не знать.
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Факты о Тарасе Шевченко, которые вы могли не знать
- Тарас Шевченко был невысокого роста – около 164 сантиметров.
- Любимым напитком Кобзаря был чай с ромом.
- 500 м² – площадь самого большого портрета Кобзаря. Он написан в Харькове на стене 17-этажного дома по адресу проезд Садовый, 30.
- При жизни Кобзаря больше ценили как художника, чем как поэта.
- В Украине существует около 160 населённых пунктов, названных в честь Тараса Шевченко.
Рекордное количество памятников
В мире установили 1384 памятника Кобзарю. Это второе место по количеству памятников одному лицу. Больше всего на Земле существует монументы Иисусу Христу. Большинство памятников Кобзарю расположены на территории Украины – 1256.
Микроминиатюрный "Кобзарь"
Шевченко в Космосе
В 1973 – 1975 годах автоматическая станция "Маринер – 10" трижды пролетала вблизи Меркурия. Один из 300 кратеров планеты получил имя Тараса Григорьевича. Диаметр кратера Шевченко – 137 километров.
Произведения Шевченко – на языке эсперанто
Поэзию Тараса Шевченко перевели на более ста языков мира. Среди них – японский, корейский, арабский и даже международный язык эсперанто.
Модник
Образ Шевченко часто рисуют в виде усатого мужчины в шапке и свитке. В частности, так его изображала Россия, это было частью ее пропаганды. Исследователи подчеркивают, что Шевченко, когда жил в Петербурге, стал модным портретистом и начал зарабатывать хорошо. При этом одевался достаточно модно.
Планировал жениться
В возрасте 45 лет Тарас Шевченко влюбился в 20-летнюю батрачку Ликеру Полусмакову. Более того: собирался на ней жениться. Готовился к свадьбе, покупал приданое, но не суждено. Вероятнее всего, считают исследователи, Кобзарь понял, что была Ликера жадной, грубой, неряшливой, и согласилась на брак с Шевченко только с корыстной целью.