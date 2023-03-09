З цієї нагоди 24 Канал пропонує вам добірку маловідомих фактів про генія українського народу. Деякі з них ви можете і не знати.

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Факти про Тараса Шевченка, які ви могли не знати

Тарас Шевченко був невисокого зросту – близько 164 сантиметрів.

Улюбленим напоєм Кобзаря був чай із ромом.

500 м² – площа найбільшого портрета Кобзаря. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку за адресою проїзд Садовий, 30.

За життя Кобзаря більше цінували як художника, ніж як поета.

В Україні існує близько 160 населених пунктів, названих на честь Тараса Шевченка.

Рекордна кількість пам'ятників

У світі встановили 1384 пам'ятники Кобзареві. Це друге місце за кількістю пам'ятників одній особі. Найбільше на Землі існує монументів Ісусу Христу. Більшість пам'ятників Кобзареві розташовані на території України – 1256.

Мікромініатюрний "Кобзар"

Український майстер Микола Сядристий створив найменшу у світі книгу "Кобзаря". Його розмір – навіть не половина квадратного міліметра. Сторінки можна перегортати лише кінчиком загостреного волоска. Зшита книга павутинкою, а обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника.

Шевченко у Космосі

У 1973 – 1975 роках автоматична станція "Марінер – 10" тричі пролітала поблизу Меркурія. Один із 300 кратерів планети отримав ім'я Тараса Григоровича. Діаметр кратера Шевченко – 137 кілометрів.

Твори Шевченка – на мові есперанто

Поезію Тараса Шевченка переклали на понад ста мов світу. Серед них – японська, корейська, арабська і навіть міжнародна мова есперанто.

Модник

Образ Шевченка часто малюють у вигляді вусатого чолов'яги у шапці і свиті. Зокрема, таким його зображала Росія, це було частиною її пропаганди. Натомість дослідники наголошують, що Шевченко, коли жив у Петербурзі, став модним портретистом і почав заробляти добре. При цьому одягався досить модно.

Планував одружитися

У віці 45 років Тарас Шевченко закохався у 20-річну наймичку Ликеру Полусмакову. Ба більше: збирався з нею одружитися. Готувався до весілля, купував посаг, але не судилося. Найімовірніше, вважають дослідники, Кобзар зрозумів, що була Ликера жадібною, грубою, неохайною, і погодилась на шлюб з Шевченком тільки з корисливою метою.