"Модник и известный художник": факты о Тарасе Шевченко, которые вы могли не знать

9 марта 2023, 08:00
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9 марта Украина отмечает день рождения величайшего нашего поэта и пророка – Тараса Шевченко. Сегодня – 209-я годовщина со дня его рождения.

По этому случаю 24 Канал предлагает вам подборку малоизвестных фактов о гении украинского народа. Некоторые из них можно и не знать.

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Факты о Тарасе Шевченко, которые вы могли не знать

  • Тарас Шевченко был невысокого роста – около 164 сантиметров.
  • Любимым напитком Кобзаря был чай с ромом.
  • 500 м² – площадь самого большого портрета Кобзаря. Он написан в Харькове на стене 17-этажного дома по адресу проезд Садовый, 30.
  • При жизни Кобзаря больше ценили как художника, чем как поэта.
  • В Украине существует около 160 населённых пунктов, названных в честь Тараса Шевченко.

  • Рекордное количество памятников

В мире установили 1384 памятника Кобзарю. Это второе место по количеству памятников одному лицу. Больше всего на Земле существует монументы Иисусу Христу. Большинство памятников Кобзарю расположены на территории Украины – 1256.

  • Микроминиатюрный "Кобзарь"

Украинский мастер Николай Сядристый создал самую маленькую в мире книгу "Кобзарь". Его размер – даже не половина квадратного миллиметра. Страницы можно пролистывать только кончиком заостренного волоска. Сшита книга паутинкой, а обложка сделана из лепестка бессмертника.

  • Шевченко в Космосе

В 1973 – 1975 годах автоматическая станция "Маринер – 10" трижды пролетала вблизи Меркурия. Один из 300 кратеров планеты получил имя Тараса Григорьевича. Диаметр кратера Шевченко – 137 километров.

  • Произведения Шевченко – на языке эсперанто

Поэзию Тараса Шевченко перевели на более ста языков мира. Среди них – японский, корейский, арабский и даже международный язык эсперанто.

  • Модник

Образ Шевченко часто рисуют в виде усатого мужчины в шапке и свитке. В частности, так его изображала Россия, это было частью ее пропаганды. Исследователи подчеркивают, что Шевченко, когда жил в Петербурге, стал модным портретистом и начал зарабатывать хорошо. При этом одевался достаточно модно.

  • Планировал жениться

В возрасте 45 лет Тарас Шевченко влюбился в 20-летнюю батрачку Ликеру Полусмакову. Более того: собирался на ней жениться. Готовился к свадьбе, покупал приданое, но не суждено. Вероятнее всего, считают исследователи, Кобзарь понял, что была Ликера жадной, грубой, неряшливой, и согласилась на брак с Шевченко только с корыстной целью.

Автор: Марія Волошин