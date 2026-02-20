Тарифные разряды некоторых педагогов повысили: кто в списке
- Министерство образования и науки Украины повысило тарифные разряды для части педагогов.
- В частности, для ассистентов учителей, воспитателей, реабилитологов, работников инклюзивно-ресурсных центров, музыкальных руководителей и инструкторов по физкультуре.
Министерство образования и науки Украины обновило схемы тарифных разрядов для некоторых педагогов. Основная цель изменений – согласование названий должностей с современным законодательством.
Также – повышение тарифных разрядов педагогов, работающих в инклюзии, дошкольном и профессиональном образовании. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
Смотрите также Правительство предоставит отдельные средства регионам на зарплаты педагогам
Чьи тарифные разряды повысили?
Повысили тарифные разряды, в частности, ассистентов учителей, воспитателей и реабилитологов, работников инклюзивно-ресурсных центров, музыкальных руководителей и инструкторов по физкультуре в детсадах.
Повысили тарифные разряды и заведующим учебно-практических центров, председателям цикловых комиссий, заведующим кафедр (которые не имеют звания профессора) в профессиональном и высшем образовании.
Кроме того, выше стали разряды заведующих филиалов, руководителей структурных подразделений (пансионов, интернатов, внешкольных подразделений) и тому подобное.
Заметим, что от тарифного разряда как составляющей Единой тарифной сетки зависит размер должностного оклада. Чем выше разряд – тем выше зарплата.
К слову, Кабмин принял важное решение по оплате труда педагогов. Средства отдельных дополнительных дотаций, которые правительство направляет в местные бюджеты в этом году, будут иметь четкий приоритет – выплата зарплаты педагогам. Об этом сообщил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой.
Смотрите также Нардепов просят выделить 15 миллиардов на зарплаты учителям
Что известно о повышении зарплат учителей?
- С начала этого года учителям в Украине повысили зарплатына 30% с 1 января и еще будет на 20% с 1 сентября.
- Воспитателям в детсадах также повысили оклады на 30% с 1 января 2026 года.
- Сохранили и доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
- "Учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, работающих очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).
- Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что в 79 из 1450 общин уменьшили надбавку за престижность учителям как минимум на 10%. И это на фоне повышения зарплат для педагогов.
- Заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
- Он отметил, что учителям в Украине должны гарантировать доплату за престижность в размере 30% как норму.
- Сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку от 5% до 30% должностного оклада.