"Текст наполнен воспоминаниями и любовью к Украине": как украинцы писали Радиодиктант – 2024

25 октября украинцы по всему миру присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства – 2024. Этот 25-й юбилейный флешмоб объединил знатоков и сторонников украинского языка разного возраста и профессий.

Писали диктант на работе, в укрытии, на фронте и тому подобное. Присоединились к написанию диктанта представители украинской диаспоры, в частности, в Германии, Хорватии, ОАЭ и в других странах мира, отмечает Образовнаие 24.

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Как украинцы писали Радиодиктант национального единства – 2024

Автором текста Радиодиктанта национального единства – 2024 является известная украинская писательница Оксана Забужко. Он называется "Магия голоса". Читал текст поэт, а ныне военный, Павел Вышебаба.



Украинцы пишут Радиодиктант – 2024 / Суспильное

Видеотрансляция Радиоктанта – 2024

Радиодиктант как символ единства

Известная украинская актриса Наталья Сумская говорит, что написание этого Радиодиктанта – это призыв к единению. Ведь когда, как не сейчас?

Земляки, которые присоединились к написанию диктанта за границей, также отмечают, что этот флешмоб – символ единства украинцев по всему миру. В столице Хорватии Радиодиктант, к слову, писали дипломаты, представители украинской общины г. Загреба и даже студенты-хорваты, которые изучают украинский язык. В ОАЭ присоединились даже самые маленькие.



Украинцы в ОАЭ пишут Радиодиктант / скриншот трансляции

Также присоединились к написанию диктанта и воины на Покровском направлении из 68-й отдельной егерской бригады, собратья чтеца текста Павла Вышебабы. Говорят, что это их мотивирует и объединяет со всем народом.

Писала диктант и солистка группы GO_A Екатерина Павленко. Она призналась, что в этом году было очень сложно: так давно не писала ручкой. Однако интонация и знаки препинания чувствовались между словами. При этом Павленко подчеркнула: написание этого диктанта для нее – очень важное событие.

Это знаковая встреча, которая характеризует нас как нацию, которая способна объединиться и вспомнить: где бы мы ни находились, в каком уголке мира, мы можем найти то, что объединит нас,

– акцентировала она.



Екатерина Павленко о Радиодиктанте / скриншот трансляции

Заметим, что немало украинцев писало диктант в укрытии. Тем более, что в это время звучала воздушная тревога.

"В каждом абзаце – Украина!"

Председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина подчеркнула важность текста: "В каждом абзаце – Украина!".

Эмоционально, потому что содержательно, очень крутой диктант. Респект Павлу Вышебабе: так, как он начитал, – идеально,

– заявила Алюшина.

"Украинская моа – это оружие"

Временно поверенная в делах Великобритании в Украине Шарлотта Сюрен, которая изучает украинский язык более года, также писала "Магию голоса".

В тексте видно, что украинский язык – это не только красивый язык, но и красивое оружие, потому что украинский язык и культура является важным и мощным средством борьбы с российской агрессией. Такая традиция важна для Украины, особенно сейчас,

– подчеркнула она.

"Возвращение к воспоминаниям детства"

Писали Радиодиктант и врачи в Днепре. Большинство – впервые. Медики говорят, что этот диктант вернул к воспоминаниям детства. Приятно, что вся Украина объединилась. И отмечают: для них важно общаться на украинском, а воинам, которых они лечат – слышать родной язык.

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Как украинцы писали Радиодиктант – 2024: фото и сообщения из соцсетей

Украинцы в соцсетях поделились фотографиями и сообщениями того, как присоединились к крупнейшему украиноязычному флешмобу.

"Текст наполнен воспоминаниями и любовью к Украине"

Присоединилось немало учеников и учителей в Украине. А также – воины на фронте.

Украинцы пишут о магии Оксаны Забужко. В частности, о том, что текст наполнен воспоминаниями и любовью к Украине.





Также земляки отметили последнее предложение диктанта. Оно прозвучало очень оптимистично и придало им сил и веры: "И нашего голоса больше никому и никогда не выключить и не заглушить".