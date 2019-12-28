Террор в школе: советы родителям, как уберечь ребенка от травли

О буллинге в украинских школах и как родителям помочь своему ребенку – в программе "Образовательные войны" с Анной Просветовой обсуждали Станислав Куценко, Ольга Падий и Алена Антонова.

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, Украина находится в первой десятке стран Европы по распространенности буллингу в среде 10-15-летних школьников.

Важно! Что такое буллинг, его виды и как с ним бороться в школах Украины

Украина оставила далеко позади не только социально обеспеченную Данию и Норвегию, но и, например, Венгрию и Грецию.

Что такое буллинг

Ольга Падий: сейчас очень путают любой конфликт или любой спор с буллингом, не разобравшись вообще, что это такое. В законе о противодействии буллингу наконец определили, что это такое, это может быть психологическое, физическое, экономическое, сексуальное воздействие на ребенка. Можно сказать – насилие, что может повлечь определенный вред физическому или психическому здоровью. Но этого как будто мало, потому что каждый отец любит своего ребенка и может сказать, что нет, его обижают и так далее.



Буллинг и конфликт – это разные понятия

Есть разница между конфликтом и буллингом. Буллинг – это система, то есть постоянно происходит травля ребенка. Конфликт – это то, что возникает якобы на ровном месте, является неуправляемым и мгновенным. В буллинге есть неравенство сил – есть жертва, которая слабее физической или социальной позиции, агрессор и наблюдатели. В конфликте мы говорим о том, что стороны равны, то есть они одинаково могут влиять на решение или углубления конфликта, который возник. Также в буллинге можно выделить умышленность, продуманность действий с целью нанесения вреда. В конфликте этих продуманных действий нет и обычно стороны хотят прекратить его, и они движутся к тому, чтобы найти способы выхода из конфликта.



Ольга Падий

Алена Антонова: Есть цель, есть для чего это делается. Если находится какая-то жертва, то дети обычно хотят , чтобы она или ушла, или сделала какое-то действие, которое поставит лидера этого буллинга на высоту. К сожалению, учатся наши дети буллингу даже не в семьях. Надо смотреть правде в глаза – оно было всегда и эти проблемы были всегда, но то, что в нашей системе воспитания заложено, что буллинг – это нормально для педагогов, которые являются примером для детей и главными авторитетами. Поэтому это должно быть на уровне какого-то подсознания, что это ненормально.



Алена Антонова

Как бороться с буллингом в школах

Ольга Падий: Первое, что надо сделать – это успокоить самих себя, где-то понять свою агрессию и ненависть к тому, кто это сделал с их ребенком. То есть они успокаиваются сами, а потом совершенно спокойно разговаривают со своим ребенком. В разговоре нужно дать понять, что не ты виноват в том, что так случилось. Надо обнять, поплакать, возможно, вместе, подержать за руку, у каждого свои методы.

Очень важно дать свет в конце тоннеля, есть выход. Эта ситуация решается. Далее очертить, какие могут быть следующие шаги, к кому можно обратиться – это психологи, нужно обратиться к администрации, но уже когда эмоции немного утихнут. Очень часто родители выясняют отношения по телефону, в вайбере, договариваются о встрече и это такие эмоциональные перепалки, а такого не должно быть. Родители обязательно должны написать заявление, директор собирает комиссию, собираются родители обеих сторон, педагогический коллектив и администрация и, если нужно, приглашается полицейский. В то же время ведется протокол встречи, записываются все предложения и решения.

Как предостеречь ребенка от буллинга

Станислав Куценко: Мы говорим о гаджетах, потому что дети там смотрят мультфильмы. Так вот с 3 – 4 лет родители позволяют, мультфильмы должны быть о доброжелательном отношении одних детей к другим. То есть это не Покемоны, трансформеры или майнкрафты и так далее. Контент на детских телеканалах должен быть о том, как в школе и садике строить взаимоотношения. Далее те же компьютерные игры должны быть о помощи и дружелюбных вещах. И это должно быть с детского сада определенные игры, когда дети учатся уважительному отношению друг к другу, к учителю или преподавателю и к родителям. И с этого начнется толерантность и уважительное отношение общества друг к другу.



Станислав Куценко

Ольга Падий: я бы начала с диалога между родителями и детьми. Не просто: "как у тебя дела?"– "хорошо", потому что это "хорошо" будет тянуться до 12 класса. А действительно узнать, что происходило. К примеру, надо спросить: "что было сегодня самое смешное?", "Что тебя удивило больше всего?", "Что тебя сегодня огорчило?" и так далее. То есть мы показываем, какие есть эмоции. А когда ребенок рассказывает какую-то ситуацию, то вы должны навести на эмоцию и спросить – "А ты рассердился?", "А ты обиделся?". Чтобы ребенок слышал эмоции и понимал их.

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