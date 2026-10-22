Тертюхи, гугли, бацоны: одно блюдо из картофеля – десятки названий

О том, откуда взялись такие колоритные названия и почему они различаются в зависимости от местности, рассказываем со ссылкой на Dialect Stat.

Откуда взялись необычные названия дерунов?

Это картофельное блюдо знакомо, пожалуй, каждому украинцу. Но знаете ли вы, как его называют в разных уголках Украины? Оказывается, привычные деруны в других областях могут иметь совершенно непривычные для нас названия.

Чаще всего мы слышим название – деруны.

Деруны – это картофельные оладьи, которые готовят из сырого тертого картофеля. В него обычно добавляют лук, яйцо, немного муки и соль, а затем жарят небольшие порции на сковороде до золотистой корочки. Подают со сметаной, грибным соусом или шкварками.

Но это название не единственное, и в разных уголках Украины даже могут спорить – чье название правильное.

Киевская область: деруни , бабка , пертушаники .

, , . Тернопольщина: тертюхи , терчаники , тертухи .

, , . Закарпатье и Прикарпатье: кизлики (или кийзлики) , кремзлики , ґуґлі (или ґуґіль ), пляцки з магдебурки , ріпляники .

, , (или ), , . Львовская и Ивано-Франковская области: терті (картопляні) пляцки , мацигони , маґаляси .

, , . Житомирщина и север Украины: бульбаки , бульобники , бацони , іноді дируни .

, , , іноді . Хмельницкая и Винницкая области: бараболяники.

Кировоградская область: картопляники , картохлянці , ресельованики (или рисилованики) .

, , . Восток Украины: драники, драніки, драчаники.

Как называют это блюдо в разных уголках Украины: смотрите видео

Язык развивается вместе с местными традициями. В разных областях закрепились слова, связанные со способом приготовления, видом блюда или местным названием картофеля.

Название этого блюда чаще всего связано со способом приготовления: картофель трут на терке, то есть делают его "дертым" или "тертым".

Или с продуктом, из которого готовят блюдо – картопляники, бараболяники.

Составлена даже карта названий, которые бытуют в разных уголках.

Как еще называют деруны / www.facebook.com/dialect.stat

Такая разница неудивительна, поскольку в Украине есть и разные названия картофеля – бульба, гурка, крумпли, мандебурка, биб и другие.

Итак, "деруны", "тертюхи" и "кремзлики" часто объединяет общая кулинарная основа, но каждое название сохраняет местную языковую традицию. И если в вашей семье это блюдо называют как-то по-другому, это тоже часть украинского языкового разнообразия.