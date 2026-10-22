Тертюхи, гугли, бацоны: одно блюдо из картофеля – десятки названий

Как называются оладьи из картофеля? / Фото Magnific.
В каждой семье есть свой рецепт дерунов, а в разных регионах Украины – еще и свои названия этого блюда. На самом деле за многими из них скрываются вполне логичные действия.
О том, откуда взялись такие колоритные названия и почему они различаются в зависимости от местности, рассказываем со ссылкой на Dialect Stat.
Откуда взялись необычные названия дерунов?
Это картофельное блюдо знакомо, пожалуй, каждому украинцу. Но знаете ли вы, как его называют в разных уголках Украины? Оказывается, привычные деруны в других областях могут иметь совершенно непривычные для нас названия.
Чаще всего мы слышим название – деруны.
- Деруны – это картофельные оладьи, которые готовят из сырого тертого картофеля. В него обычно добавляют лук, яйцо, немного муки и соль, а затем жарят небольшие порции на сковороде до золотистой корочки. Подают со сметаной, грибным соусом или шкварками.
Но это название не единственное, и в разных уголках Украины даже могут спорить – чье название правильное.
- Киевская область: деруни, бабка, пертушаники.
- Тернопольщина: тертюхи, терчаники, тертухи.
- Закарпатье и Прикарпатье: кизлики (или кийзлики), кремзлики, ґуґлі (или ґуґіль), пляцки з магдебурки, ріпляники.
- Львовская и Ивано-Франковская области: терті (картопляні) пляцки, мацигони, маґаляси.
- Житомирщина и север Украины: бульбаки, бульобники, бацони, іноді дируни.
- Хмельницкая и Винницкая области: бараболяники.
- Кировоградская область: картопляники, картохлянці, ресельованики (или рисилованики).
- Восток Украины: драники, драніки, драчаники.
Как называют это блюдо в разных уголках Украины: смотрите видео
Язык развивается вместе с местными традициями. В разных областях закрепились слова, связанные со способом приготовления, видом блюда или местным названием картофеля.
Название этого блюда чаще всего связано со способом приготовления: картофель трут на терке, то есть делают его "дертым" или "тертым".
Или с продуктом, из которого готовят блюдо – картопляники, бараболяники.
Составлена даже карта названий, которые бытуют в разных уголках.
Как еще называют деруны / www.facebook.com/dialect.stat
Такая разница неудивительна, поскольку в Украине есть и разные названия картофеля – бульба, гурка, крумпли, мандебурка, биб и другие.
Итак, "деруны", "тертюхи" и "кремзлики" часто объединяет общая кулинарная основа, но каждое название сохраняет местную языковую традицию. И если в вашей семье это блюдо называют как-то по-другому, это тоже часть украинского языкового разнообразия.
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