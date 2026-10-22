Тертюхи, ґуґлі, бацони: одна картопляна страва – десятки назв

Звідки взялися такі колоритні назви й чому вони відрізняються залежно від місцевості, розповідаємо з посиланням на Dialect Stat.

Звідки взялися незвичні назви дерунів?

Ця картопляна страва знайома, мабуть, кожному українцеві. Та чи знаєте ви, як її називають у різних куточках України? Виявляється, звичні деруни в інших областях можуть мати зовсім незвичні для нас назви.

Найчастіше ми почуємо назву – деруни.

Деруни – це картопляні оладки, які готують із сирої натертої картоплі. До неї зазвичай додають цибулю, яйце, трохи борошна та сіль, а потім смажать невеликі порції на пательні до золотистої скоринки. Подають зі сметаною, грибною підливою або шкварками.

Але ця назва не єдина, і різні куточки України навіть можуть сперечатися – чия назва правильна.

Київщина: деруни, бабка, пертушаники.

Тернопільщина: тертюхи, терчаники, тертухи.

Закарпаття та Прикарпаття: кизлики (або кийзлики), кремзлики, ґуґлі (або ґуґіль), пляцки з магдебурки, ріпляники.

Львівщина та Івано-Франківщина: терті (картопляні) пляцки, мацигони, маґаляси.

Житомирщина та північ України: бульбаки , бульобники , бацони , іноді дируни .

, , , іноді . Хмельниччина та Вінниччина: бараболяники.

Кіровоградщина: картопляники, картохлянці, ресельованики (або рисилованики).

Схід України: драники, драніки, драчаники. Як називають цю страву в різних куточках України: дивіться відео

Мова розвивається разом із місцевими традиціями. У різних областях закріплювалися слова, пов’язані зі способом приготування, виглядом страви або місцевою назвою картоплі.

Назва цієї страви найчастіше пов’язана зі способом приготування: картоплю труть на тертці, тобто роблять її "дертою" або "тертою".

Або з продуктом, з якого готують страву – картопляники, бараболяники.

Складено навіть карту назв, які побутують у різних куточках.

Як ще називають деруни / www.facebook.com/dialect.stat

Така різниця не дивна, оскільки в Україні маємо і різні назви картоплі – бульба, гурка, крумплі, мандебурка, біб та інші.

Отже, "деруни", "тертюхи" й "кремзлики" часто об’єднує спільна кулінарна основа, але кожна назва зберігає місцеву мовну традицію. І якщо у вашій родині цю страву називають якось інакше, це теж частинка українського мовного розмаїття.