Согласовали характеристики тестов НМТ-2026 году и схемы начисления баллов

Украинский центр оценивания качества образования одобрил общие характеристики предметных тестов национального мультипредметного теста в этом году. Также – схемы начисления баллов за выполнение заданий.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Смотрите также Обнародовали демонстрационные варианты НМТ-2026

Что известно о тестах НМТ-2026?

Тесты по украинскому языку, украинской литературы, истории Украины, биологии и географии будут содержать по 30 заданий, по химии – 24, по математике и физике – 22, а по иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – 32.

Все задания НМТ будут соответствовать содержанию программ ВНО по учебным предметам. Каждый тест по учебному предмету будет содержать наборы заданий разных форм:

с выбором одного ответа (все предметы);

с выбором трех ответов (история Украины, география, биология);

на установление соответствия ("логические пары") (украинский язык, история Украины, украинская литература, биология, математика, физика, химия);

на установление соответствия (иностранный язык);

на заполнение пропусков в тексте (иностранный язык);

на установление последовательности (история Украины);

с коротким письменным ответом (математика, география, физика, химия).

Характеристики тестов НМТ-2026

Оценивание предоставленных участником / участницей ответов на задания по каждому предмету НМТ будут осуществлять в соответствии с схемами начисления баллов, подобных используемым в ВНО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Поскольку ни в одном предметном тесте не будет заданий открытой формы с развернутым ответом, каждый участник / каждая участница узнает о количестве набранных тестовых баллов сразу после завершения работы над НМТ,

– отмечают в УЦОКО.

И добавляют: количество тестовых баллов, полученных при выполнении заданий по каждому предмету НМТ, переведут в шкалу 100 – 200 баллов.

Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100 – 200 Министерство образования и науки Украины утвердит вскоре.

Смотрите также Кто может не сдавать НМТ в 2026 году

Как будет происходить НМТ в 2026 году?