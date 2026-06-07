Не "тиква": как назвать этот овощ на украинском языке

Часто в разговорной речи можно услышать немало суржиковых слов. В том числе и для обозначения овощей.

Например, "тиква". Поэтому 24 Канал подскажет, как назвать этот овощ на украинском языке.

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Как будет "тиква" на украинском?

Гарбуз (редко – кабак) – родовое название растений из семейства тыквенных. Именно так в Украине называют это однолетнее травянистое растение с ползучим стеблем, пятилопастными листьями и крупными желтыми цветками. Выращивают его на огородах и бахчах. Поэтому не стоит говорить на него "тыква".

К слову, в условиях Украины выращивают три вида тыквы: обычную, крупноплодную (или грецкую) и мускатную.

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Заметим, что слово "тыква" заимствовано из тюркских языков. Туда оно попало из персидского, в котором буквально означало "ослиный огурец", пишет "Википедия".

Есть также название "кабак", Оно также происходит из тюркских языков. Что интересно, от него происходит и название "кабачок".

Интересно! 24 Канал также рассказывал, кто такие "родственники тыквенные".

Есть ли в нашем языке слово "тыква"?

Что интересно, слово "тиква" в украинском языке все же есть. Оно означает другое растение из того же семейства – лагенария.

Таракуца, ханька, горгопка – такие названия еще можно услышать для обозначения маленьких декоративных тыковок.

А кашник и подобные слова – это об особом сорте, что легко разваривается и очень сладкий на вкус.



"Тиква" на украинском языке / Коллаж "Давай займемся текстом"