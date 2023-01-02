Украинские воины читают даже в окопах: невероятное фото

Украинские воины не перестают удивлять как своих земляков, так и весь мир. В частности, тем, что продолжают накапливать знания даже на фронте.

Наши Герои не только защищают дипломы, будучи на передовой. Они тоже читают книги в окопах.

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Украинский воин читает книгу в окопе

Так, сеть захватила фото, на которой украинский военнослужащий в окопе читает книгу историка Тимоти Снайдера. Название издания – "Путь к несвободе: Россия, Европа, Америка".

Таким образом наши Герои еще раз доказывают, что "Те, кто читает книги, всегда побеждает тех, кто смотрит телевизор".

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Что это за книга

"Путь к несвободе" – одна из самых важных для украинского читателя книг Тимоти Снайдера. Она раскрывает правду об истории, свидетелями и участниками которой мы являемся. Эта книга о событиях, политических фигурах и глобальных идеях.

В этом издании историк также анализирует трансформации в России, Украине, Европе и США с 2011 по 2016 год. В частности, пишет о протестах в Москве, Революции Достоинства в Украине, аннексии Крыма и вторжении России на Донбасс.

Не обходит вниманием и кризис беженцев, Брекзит и победу Трампа на президентских выборах в США.