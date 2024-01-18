Как на украинском сказать "томный взгляд"
Украинцы часто могут употреблять русские слова. В частности, если не знают, как сказать на родном языке.
Но не стоит засорять украинский язык русскими словами. Тем более, что он (украинский язык) содержит немало красивых слов и синонимов к ним.
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Как на украинском сказать "томный взгляд"
Так, одно из таких слов, перевод на соловьиную которого не припоминает большинство украинцев, назвал известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко. Он также в эфире "Завтрака с 1+1" назвал его правильное соответствие.
Речь идет о слове "томный". В частности, языковед спросил у краян, знают ли они, как сказать по-украински "томный". К примеру, "томный взгляд".
На украинском правильно сказать "млосний погляд",
– уточнил учитель.
Как на украинском сказать "томный взгляд" / скриншот видео
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Как сказать на украинском "косноязычие, косноязычный человек"
- Ранее Александр Авраменко рассказывал, как по-украински сказать "косноязычие, косноязычный человек".
- Запомните: "недорікуватість, недорікувата людина" (укр.).
- Еще можно сказать "гугнявий" или же "недомовний".