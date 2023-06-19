В Украине назвали лучшие вузы в 2023 году. Данные содержит новый ежегодный академический рейтинг украинских университетов "ТОП-200 Украина 2023".

Рейтинг вузов семнадцатый год подряд разрабатывает Центр международных проектов "Еврообразование" совместно с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Какие ЗВО в списке, читайте дальше.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Обнародовали рейтинг лучших вузов Украины в 2023 году

При составлении этого рейтинга учли тенденции развития высшего образования, коренным образом изменившиеся войной и эпидемией коронавируса. Оценивали деятельность украинских университетов в 2023 году на основе использования 6 международных и 4 национальных показателей.

Из них выбрали такие наибольшие весовые коэффициенты как:

академическая деятельность;

научно-издательская и международная деятельность;

оценка научно-исследовательских достижений посредством сравнения сайтов университетов;

цитируемость научных трудов учёных в научных изданиях;

качество представления и популярность заведения в интернет-пространстве;

достижение в разрезе Целей устойчивого развития ООН.

Рейтинг обычно содержит 200 позиций. Однако этого в рейтинговую таблицу внесли 202 ЗВО.

Какие вузы самые лучшие

"Золото" рейтинг получил Киевский политехнический институт имени Сикорского.

"Серебро" – Киевский национальный университет имени Шевченко.

"Бронзу" – Харьковский национальный университет имени Каразина.

Четвертое место получила Львовская политехника.

На пятой строчке – Львовский национальный университет имени Франко.

Мечтаете о высшем образовании за границей? Позаботьтесь об упрощенной процедуре вступления уже сейчас. Дистанционная школа "Оптима" предлагает получить двойной диплом, который поможет продолжить обучение в любой точке мира.

Кто расположился в рейтинговой таблице, смотрите ниже.

Рейтинг лучших вузов Украины 2023

Рейтинг 2023 ￬ Заведение высшего образования Сумма индексов заведения 1 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" 4,09 2 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 4,46 3 Харьковский национальный университет имени Каразина 5,61 4 Национальный университет "Львовская политехника" 5,62 5 Львовский национальный университет имени Ивана Франко 5,95 6 Сумский государственный университет 5,97 7 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 6,98 8 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 9,59 9 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 9,94 10 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 10,72 11 Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника 11,32 12 Национальный технический университет "Днепровская политехника" 13,08 13 Одесский национальный университет имени Мечникова 13,15 14 Национальный авиационный университет 13,52 15 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 13,53 16 Ужгородский национальный университет 13,68 17 Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара 14,3 18 Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт" 14,65 19 Винницкий национальный технический университет 16,07 20 Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского 16,1 21 Западноукраинский национальный университет 16,42 22 Буковинский государственный медицинский университет 19,02 23 Харьковский национальный медицинский университет 19,04 24 Волынский национальный университет имени Леси Украинки 19,68 25 Национальный фармацевтический университет 20,53 26 Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого 20,67 27 Национальный медицинский университет имени Богомольца 20,99 28 Донецкий национальный университет имени Василия Стуса 21,96 29 Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 22,6 30 Донецкий национальный технический университет 22,88 31 Национальный университет пищевых технологий 23,3 32 Запорожский национальный университет 23,34 33 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова 23,49 34 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 23,64 35 Национальный университет "Одесская политехника" 24,27 36 Национальный университет "Запорожская политехника" 24,63 37 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 24,76 38 Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова 25,44 39 Киевский национальный университет строительства и архитектуры 25,71 40 Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого 25,86 41 Киевский национальный университет технологий и дизайна 26,46 42 Таврический национальный университет имени Вернадского 26,58 43 Государственный торгово-экономический университет 26,64 44 Криворожский национальный университет 26,67 45 Национальный университет водного хозяйства и природопользования 26,75 46 Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" 26,92 47 Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 27,81 48 Национальный университет "Черниговская политехника" 29,08 49 Украинский государственный химико-технологический университет 29,57 50 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 30,13 51 Харьковский Национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды 30,41 52 Запорожский государственный медико-фармацевтический университет 31,39 53 Хмельницкий национальный университет 31,67 54 Государственный университет "Житомирская политехника" 31,73 55 Херсонский государственный университет 32,36 56 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 32,66 57 Киевский университет имени Бориса Гринченко 32,93 58 Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного 33,09 59 Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца 33,3 60 Криворожский государственный педагогический университет 33,5 61 Одесский национальный технологический университет 33,65 62 Приазовский государственный технический университет 33,76 63 Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 34,57 64 Украинский государственный университет науки и технологий 34,95 65 Николаевский национальный университет имени Сухомлинского 35,22 66 Полтавский государственный медицинский университет 35,57 67 Сумский национальный аграрный университет 35,78 68 Национальный лесотехнический университет Украины 36,1 69 Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры 36,24 70 Национальный педагогический университет имени рагоманова 36,34 71 Луцкий национальный технический университет 36,42 72 Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 36,48 73 Ивано-Франковский национальный медицинский университет 37,66 74 Днепровский государственный медицинский университет 37,7 75 Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого 37,71 76 Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 38,37 77 Одесский государственный экологический университет 40,86 78 Национальный университет гражданской защиты Украины 41,2 79 Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка 41,24 80 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 41,63 81 Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко 41,91 82 Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 41,99 83 Межрегиональная Академия управления персоналом 42,52 84 Одесский национальный медицинский университет 42,75 85 Харьковский национальный университет внутренних дел 43,52 86 Мариупольский государственный университет 43,64 87 Донбасская государственная машиностроительная академия 43,78 88 Украинский Католический Университет 43,83 89 Николаевский национальный аграрный университет 44,28 90 Национальный транспортный университет 44,83 91 Полтавский университет экономики и торговли 45,94 92 Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского 46,1 93 Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 46,45 94 Черноморский национальный университет имени Петра Могилы 46,6 95 Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского 46,65 96 Университет "Киевская школа экономики" 47,43 97 Университет экономики и права "Шаг" 47,63 98 Донецкий национальный медицинский университет 47,67 99 Национальный университет "Острожская академия" 47,99 100 Одесский национальный экономический университет 49,33 101 Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 49,59 102 Университет имени Альфреда Нобеля 49,67 103 Полесский национальный университет 49,97 104 Центральноукраинский национальный технический университет 50,38 105 Государственный университет телекоммуникаций 50,47 106 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого 50,51 107 Черкасский государственный технологический университет 50,53 108 Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности 50,83 109 Национальный университет "Одесская юридическая академия" 51,62 110 Ровенский государственный гуманитарный университет 51,63 111 Белоцерковский национальный аграрный университет 52,17 112 Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко 52,58 113 Европейский университет 52,8 114 Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко 52,81 115 Киевский национальный университет культуры и искусств 52,91 116 Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского 53,53 117 Украинская инженерно-педагогическая академия 53,96 118 Полтавский государственный аграрный университет 54,3 119 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко 54,43 120 Днепропетровский государственный университет внутренних дел 54,45 121 Государственный биотехнологический университет 54,64 121 Херсонский государственный аграрно-экономический университет 54,64 122 Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба 54,81 123 Винницкий национальный аграрный университет 55,55 124 Полтавский Национальный педагогический университет имени Короленко 55,84 125 Херсонский национальный технический университет 56,15 126 Киевский национальный лингвистический университет 56,29 127 Национальный университет "Одесская морская академия" 56,84 128 Днепровский государственный аграрно-экономический университет 56,91 129 Львовский торгово-экономический университет 57,43 130 Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского 57,71 131 Бердянский государственный педагогический университет 57,95 132 Государственный университет инфраструктуры и технологий 58,85 133 Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 58,87 134 Национальная академия внутренних дел 59,07 135 Сумской государственный педагогический университет имени Макаренко 59,69 136 Университет Григория Сковороды в Переяславе 59,93 137 Университет таможенного дела и финансов 60,13 138 Украинская академия книгопечатания 60,23 139 Уманский национальный университет садоводства 61,36 140 Мукачевский государственный университет 61,55 141 Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 61,88 142 Одесская государственная академия строительства и архитектуры 62 143 Государственный университет интеллектуальных технологий и связи 62,42 144 Днепровский государственный технический университет 63,09 145 Херсонская государственная морская академия 63,22 146 Одесский национальный морской университет 63,51 147 Открытый международный университет развития человека "Украина" 64,16 148 Львовский национальный университет природопользования 64,42 149 Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя 64,64 150 Луганский государственный медицинский университет 65,12 151 Харьковская государственная академия дизайна и искусств 65,65 152 Одесский государственный университет внутренних дел 65,73 153 Подольский государственный университет 66,79 154 Львовский государственный университет внутренних дел 66,98 155 Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 67,28 156 Международный гуманитарный университет 67,3 157 Киевский медицинский университет 67,58 158 Харьковская государственная академия культуры 68,23 159 Львовская национальная академия искусств 68,56 160 Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко 68,88 161 Одесский государственный аграрный университет 69,03 162 Закарпатская академия искусств 69,09 163 Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" 69,73 164 Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова 70,17 165 Донбасский государственный педагогический университет 70,3 166 Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры 70,34 166 Национальная музыкальная академия Украины имени Чайковского 70,34 167 Украинский гуманитарный институт 70,41 168 Академия труда, социальных отношений и туризма 70,47 169 Измаильский государственный гуманитарный университет 71,73 170 Национальная академия управления 72,19 171 Государственный налоговый университет 72,72 172 Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого 73,22 173 Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского 73,27 174 Университет менеджмента образования 73,39 175 Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая 73,47 176 Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств 74,91 177 Харьковская государственная академия физической культуры 74,98 178 Военная академия (Одесса) 75,13 179 Киевский международный университет 75,3 180 Национальная академия статистики, учета и аудита 76,14 181 Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия 76,35 182 Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств 76,53 183 Национальная академия Службы безопасности Украины 76,61 184 Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко 76,67 185 Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II 77 186 Киевский университет права Национальной академии наук Украины 77,28 187 Одесская национальная музыкальная академия имени Неждановой 77,38 188 Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука 77,54 189 Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта 78,52 190 Луганский государственный университет внутренних дел имени Дидоренко 78,59 191 Буковинский университет 78,74 192 Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого 78,99 193 Университет Короля Даниила 79,07 194 Классический частный университет 79,24 195 Бердянский университет менеджмента и бизнеса 79,39 196 Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия 79,56 197 Украинско-американский университет Конкордия 79,77 198 Житомирский военный институт имени Королева 79,88 199 Национальная академия Национальной гвардии Украины 79,98 200 Государственный университет экономики и технологий 80,28

Смотрите также Определили вуз-лидер среди ЗВО сектора безопасности и обороны Украины

Вступительная кампания – 2023: кратко