Обнародован традиционный ежегодный Консолидированный рейтинг украинских университетов 2023 года. Он охватывает результаты 239 ЗВО нашего государства.

Также рейтинг содержит тематические подрейтинги: "Лучшие классические университеты", "Лучшие технические вузы", "Лучшие аграрные вузы", "Лучшие педагогические вузы", "Лучшие медицинские вузы", "Лучшие вузы", "Лучшие частные вузы". Кроме того, охватывает подрейтинги: "Лучшие киевские вузы", "Лучшие вузы регионов Украины" и "Лучшие вузы областей".

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Обнародовали консолидированный рейтинг вузов Украины 2023

Для составления Консолидированного рейтинга вузов использовали известные рейтинги университетов страны: Топ-200 Украина, Scopus и Бал НМТ на контракт. Поэтому этот рейтинг суммирует общие рейтинговые места учебных заведений по версии вышеупомянутых трех.

На первой строчке – Киевский национальный университет имени Шевченко. Он лидирует седьмой год. Этот вуз является лидером в подрейтинге классических университетов страны.

"Серебро" получил Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Третье и четвертое место рейтинга поделили Национальный университет "Львовская политехника" и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского". Они также лучшие технические университеты страны.

Пятое место занял Харьковский национальный университет имени Каразина.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима" , обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Перечень лучших аграрных университетов возглавил Национальный университет биоресурсов и природопользования.

Лучшим педагогическим вузом был признан Тернопольский национальный педагогический университет имени Гнатюка.

Лучшим медицинским ЗВО Украины – Национальный медицинский университет имени Богомольца.

Лидером среди художественных заведений Украины определили Киевский национальный университет культуры и искусств.

Среди частных учреждений высшего образования лучшие показатели продемонстрировала Киевская школа экономики.

В общей сложности в 20 лучших вузов Консолидированного рейтинга представлены университеты из двенадцати городов Украины: Киева, Львова, Харькова, Черновцов, Ивано-Франковска, Одессы, Ужгорода, Днепра, Луцка, Тернополя, Винницы и Сум.