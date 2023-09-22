Только не б/у: как на украинском назвать товары из "секонд-хенда"

Украинцы часто могут называть товары из "секонд-хенда" вещами б/у. Однако это русская аббревиатура.

Поэтому ее нужно избегать в своей речи. В то же время языковед и известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1" рассказал, как правильно называть эти товары.

Смотрите также Избегайте этого слова: как правильно на украинском назвать "холостяка"

Как на украинском назвать товары из "секонд-хенда"

Авраменко подчеркнул: сегодня будем бороться с суржиком. И рассказал, что часто в рекламе видит и слышит, как говорят "товары б/у", "секонд-хенд". Однако эти слова – не украинские. Вы их не найдете в словарях.

Б/у – это аббревиатура, образованная от российского соединения. А "секонд-хенд" – английское соединение,

– уточнил языковед.

И уточнил, как по-украински назвать уже используемый товар.

Бувший у використанні? (укр.) Не дай Бог. Подходящий вариант б/у и "секонд-хенд" – "уживаний товар", "уживані речі" (укр.),

– сообщил учитель.

И подчеркнул еще раз, что стоит вообще забыть об аббревиатуре б/у, ведь ее в украинском языке нет.



Как на украинском назвать товары из "секонд-хенда" / видео скриншот