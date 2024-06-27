В Украине стартовала архитектурная трансформация первой "школы будущего"

27 июня 2024, 08:35
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Источник:

Министерство образования и науки Украины

На Киевщине в этом году отстроят и архитектурно трансформируют – с полным переосмыслением пространства – школу, которую во время оккупации уничтожили россияне. В восстановлении поможет Бельгия.

Реконструкцию заведения официально утвердили на Международной конференции по восстановлению Украины URC2024. На это Бельгия выделяет 4,8 миллиона евро в рамках меморандума о сотрудничестве с МОН.

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На Киевщине появится "школа будущего"

В Минобразования Украины отмечают, что этот проект – не просто ремонт, а полное обновление пространства школы.

В частности, планируют воплотить в жизнь в рамках проекта:

  • открытый внутренний двор для обучения и отдыха на свежем воздухе;
  • живую и комфортную входную зону для учеников, родителей и гостей;
  • коридоры с подоконниками-столами и амфитеатрами для обучения;
  • больший актовый зал для мероприятий и собраний;
  • общественную площадь у входа – место для общения всей местной общины.

Международное партнерство также предусматривает обмен опытом между учреждениями двух стран, развитие государственно-частного партнерства и программы переквалификации.


Как будет выглядеть обновленная школа на Киевщине / МОН

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Автор: Марія Волошин