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Учеба Образование в Украине "Сердце разрывается": по тиктоку распространяется трогательный тренд с выпускницами и их папами
3 июня, 16:48
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"Сердце разрывается": по тиктоку распространяется трогательный тренд с выпускницами и их папами

Мария Волошин
Основні тези
  • Выпускницы в Украине запустили трогательный тренд в TikTok.
  • На видео они показывают свои платья и общение с папами.
  • Тренд вызвал сильные эмоции и распространился и на маленьких девочек и невест.

В школах Украины продолжаются выпускные вечера. Одиннадцатиклассники и одиннадцатиклассницы прощаются со школьным этапом жизни.

Это трепетный момент и для школьников, и для их родителей и учителей. Выпускницы при этом запустили в тиктоке очень трогательный и одновременно грустный тренд, отмечает 24 Канал.

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Выпускницы запустили очень трогательный тренд

На видео изображены, в частности, девушки выпускницы, которые выбирают выпускные платья и щеголяют своим видом перед папами. Или же танцуют с ними на выпускном.

Видео сопровождают слова из мультфильма: "Папа, папа! Смотри, какое у меня платье – как у принцессы". В ответ раздается: "Мое солнышко, ну конечно! Это платье сшила лучшая швея...".

@ggosshovska

♬ оригинальный звук - ♱

Кто-то из выпускниц признается, что такие слова и такую поддержку хотели бы услышать от своих пап.

@its.leriot этот звук меня разнес вдребезги!) #рекомендации #fyyp ♬ оригинальный звук - ♱

Тренд подхватили и другие девушки, даже маленькие, которые когда-то станут выпускницами. А пока одевают самые красивые платья, как у принцесс, на свое первое причастие и бегут показать своим папам.

@tetyana.kulchytska #выпускной #prom #promdress #tik_tok #familytime ♬ оригинальный звук - ♱

Однако часть из этих видео, как метко отмечают в комментариях зрители, просто "разрывает сердце", ведь дети бегут к мемориальным стелам, на которых изображены фото их погибших на войне родителей.

@t.k2119

- Видишь, папа... какое у меня платье?.. - Вижу, дочь. Красивое. И ты - лучшая. Она пришла к тебе. На свой первый праздник. Без твоей руки - но с тобой в сердце. Герои живут в своих детях.

♬ оригинальный звук - ♱

Этот тренд с платьями и трогательными словами разговора между дочкой и папой распространился даже на невест.

@kvitychaa ??? #свадьба #невеста #папаидонька ♬ оригинальный звук - ♱
@aa.sssssm папа️‍?#рек #рекомендации #свадьба #рекомендации #топ #украинапонадусе #свадьбаукраина ##реки #украина ♬ оригинальный звук - ♱

В комментариях к видео украинцы пишут:

  • Этот тренд разбивает мое сердце.

  • Хочу обнять каждую девушку, которую этот тренд болит.

  • Мечта, которая никогда не осуществится.

  • Как папа смотрит…

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