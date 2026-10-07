В спортзале можно хорошо прокачать не только мышцы, но и внимательность к собственной речи. Особенно если хотя бы раз прислушаться к тому, что мы говорим во время обычной тренировки.

Сколько суржика скрывается в обычном походе в спортзал?

В спортивной речи тоже хватает слов, которые мы произносим почти автоматически. Мы настолько к ним привыкли, что уже и не задумываемся, действительно ли они звучат по-украински.

Иногда достаточно изменить одну букву – и слово уже выдает русское влияние. Сравните: "размінка" и "розминка", "замінка" и "заминка". А бывает, что привычное слово вообще имеет совершенно другую украинскую форму.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Казалось бы, обычный разговор в спортзале: "Де тут качалка? Скільки подходів? Який вєс жмеш? Після размінки зроблю растяжку". Всего несколько слов – а сколько неправильных языковых привычек!

И самое интересное, что украинские эквиваленты здесь не какие-то редкие или сложные. Мы их знаем, просто не всегда успеваем вспомнить в нужный момент. Начнем с самых заметных:

Не "треніровка", а тренування .

Не "тренеруватися", а тренуватися .

Не "отжимання", а віджимання .

Не "подтягування", а підтягування .

Не "нагрузка", а навантаження .

Не "вєс", а вага .

Не "беговая дорожка", а бігова доріжка .

Не "подход", а підхід .

Не "упражнєніє", а вправа.

А вместо "размінки" на украинском – розминка. После нее можно выполнять вправи на розтягнення, а не "растяжку".

И еще одна мелочь: когда речь идет о количестве выполненных движений, естественнее сказать "десять повторень", а не "десять повторів чи повторєній".

Конечно, не каждое слово, которое можно услышать в спортзале, – ошибка. В фитнесе, как и в любой профессиональной сфере, есть своя терминология и сленг. Часть таких слов вполне нормативна, часть – разговорная, а некоторые действительно являются кальками с русского языка.

Интересно! В свое время украинские спортсмены пытались внедрить адаптированные к украинскому языку названия для популярных видов спорта. В частности, Иван Боберский разработал собственную терминологию. Вы знаете, что такое "кошиківка", "копаний м'яч", "відбиванка", "гаківка"?

Поэтому речь не идет о том, чтобы превратить тренировку в языковой экзамен и контролировать каждое слово. Достаточно начать замечать то, что раньше ускользало от внимания.