Слово "тупик" в украинском языке есть, но это не то, что вы подумали

Украинский язык имеет богатый словарный запас, но исторически некоторые слова попадали в него через калькирование из других языков. Одним из таких случаев является слово "тупик".

Есть ли в украинском языке слово "тупик", какое значение оно имеет и какими словами его можно заменить, рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Марии Словолюб.

Можно ли говорить на украинском слово "тупик"?

Вы точно слышали и найдете в словарях украинского языка слово "тупик".

В некоторых словарях вы можете встретить слово "тупик", однако – это россиянизм,

– подчеркнула языковед.

Оно активно употребляется в быту, однако вызывает сомнения относительно его подлинности. В современной речи оно часто воспринимается как калька с русского, и языковеды советуют заменять его исконно украинскими соответствиями. А вы их знаете?

Сначала выясним значение слова, а их несколько:

тупик – улица без выхода. тупик – железнодорожный путь, что соединяется с другими путями только одним концом, а со второго конца обрывается. тупик – жизненная или логическая ситуация без решения.

И к каждому из этих случаев есть свое интересное соответствие и не одно. Заменив ими "тупик" вы будете звучать красноречивее и интереснее.

Улицу без выхода (и соответствующий дорожный знак), можно назвать – глухий кут, сліпий кут, закуток, закутень, завулок, непроїзне чи непрохідне місце.

Сложная жизненная ситуация – безвихідь чи безвихідна ситуація / становище.

о железнодорожных путях можно сказать – глуха колія, кінцева колія.

Интересно! Ища синонимы вы можете встретить одно интересное слово, которое не часто можно услышать, – импас, так тоже называют тупик или тупик. А еще, игроки в бридж знают его как термин, которым обозначают ход: способ получения дополнительных взяток или выиграть, беря карты, которые не являются старшими в ряду.

Сколько вариантов на один русский, почему бы не воспользоваться выбором?

А если вы измените ударение – тУпик, то так называют северную морскую птицу с большим, сплюснутым по бокам клювом.

И эта птица – не тУпик / Freepik

Но даже название птицы можно заменить, и не только на латинское – Fratercula arctica, орнитологи отмечают, что в украинском языке птица называется – ипатка, а тУпик – тоже русский язык. И даже спорят в социальной сети, аргументируя свою правоту.

Итак, слово "тупик" существует в украинских словарях, но его значение многозначно и не всегда совпадает с русским употреблением. В современной речи уже воспринимается как калька. Поэтому уместнее всего употреблять исконно украинские соответствия – "глухий кут", "безвихідь", "кінцева колія". Говорите на украинском!