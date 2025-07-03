А также те, кто имеет право поступать по собеседованию вместо результатов НМТ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Началась регистрация на творческие конкурсы и собеседования

Регистрация происходит через электронный кабинет. Поступающий должен внести информацию в модуле кабинета: "Регистрация на вступительное испытание (собеседование, творческий конкурс, профессиональное испытание)".

Заявления на вступительные испытания позволяют принять участие в собеседованиях и творческих конкурсах, а после их успешного прохождения – с 19 июля подать заявления на поступление в вузы.

Важно! Заявления на вступительные испытания в виде творческого конкурса или собеседования не являются заявлениями на поступление.

Регистрация на собеседования и творческие конкурсы продлится до 10 июля – для поступления на бюджет или контракт.

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Абитуриенты, которые планируют поступать исключительно на контракт, могут регистрироваться до 25 июля.

Вступительные испытания в виде собеседования или творческого конкурса в учреждениях высшего образования для поступающих на бюджет будут проходить в несколько потоков с 8 по 19 июля включительно.

Для поступающих исключительно на контракт собеседования и творческие конкурсы будут проводиться до 1 августа.