Бесплатные поездки от Uber

Популярная платформа Uber предоставила 30 тысяч бесплатных поездок для учителей и родителей детей с особыми образовательными потребностями. Воспользоваться этой услугой можно было в 7 городах Украины.

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В частности, программа для родителей детей и специалистов ИРЦ (инклюзивно-ресурсных центров) действовала в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Луцке, Черновцах и Виннице. Как сообщил министр образования Оксен Лесной, соответствующие промокоды, которые дают 100% скидку на поездки (до 30 в месяц), МОН распространяет среди необходимых заведений.

Сначала инициатива действовала только на территории столицы, но высокий спрос и помощь заставили компанию расширить географию программы.

Родителям и учителям центров инклюзивного образования для получения промокода следует обратиться в администрацию своих образовательных учреждений. Программу платформы реализует Министерство образования, которое и предоставляет уведомления о том, как можно бесплатно воспользоваться такси.