Безплатні поїздки від Uber

Популярна платформа Uber надала 30 тисяч безплатних поїздок для вчителів та батьків дітей, які мають особливі освітні потреби. Скористатися цією послугою від компанії можна було у 7 містах України.

Читайте також "Виберуть іншу роботу": яких змін очікують українські вчителі

Зокрема, програма для батьків дітей та фахівців ІРЦ (інклюзивно-ресурсних центрів) діяла у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Луцьку, Чернівцях та Вінниці. Як повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, відповідні промокоди, які дають 100% знижку на поїздки (до 30 в місяць) МОН поширює серед необхідних закладів.

Спочатку ініціатива діяла лише на території столиці, але високий попит та потреба допомоги змусили компанію розширити географію програми.

Батькам та вчителям центрів інклюзивної освіти для отримання промокоду потрібно звернутися до адміністрації своїх освітніх закладів. Програму платформи реалізовує Міністерство освіти, яке й надає повідомлення щодо того, як можна безплатно скористатися таксі.