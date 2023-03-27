Штрафы до 30 тысяч евро и заключение: почему прогуливать уроки в Германии и Франции опасно

Украинские школьники-беженцы, оказавшиеся из-за войны в Германии и Франции, должны посещать местные школы. При этом они и их родители должны соблюдать все правила, действующие в стране.

Родители украинских детей должны знать, что в этих странах за прогул школы действуют строгие штрафы. За что их можно получить и какую сумму придется платить, читайте в материале.

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Во Франции – штрафы до 30 тысяч евро

Во Франции дети от 3 до 16 лет обязаны посещать школу. Чтобы ученик пропустил учебу, он и его родители должны получить разрешение. Его могут выдать и на поездку не во время каникул.

Если родители не могут объяснить отсутствие ребенка на уроках или скажут ложь, могут получить штраф в размере 135 евро. Если пробелы угрожают нормальной учебе ребенка, родителей даже могут заключить в тюрьму на два года или выписать штраф в размере до 30 тысяч евро. Однако на практике так бывает редко, ведь "посредником" в такой ситуации является суд.

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В Германии родителей проверяют в аэропортах

В Германии дети 6 – 16 лет также обязаны учиться в школах. Если родители забирают ребенка без согласия директора школы, могут получить штраф. В случае повторных нарушений они могут быть привлечены к строгой ответственности.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный обучающий процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Штрафы зависят от федеральной земли. Варьируются от 35 евро в день в Бремене до 2500 евро в Берлине.

Что интересно: немецкая полиция активно проверяет аэропорты на наличие семей, участвующих в несанкционированных школьных каникулах. Также проверяют согласованность такого прогула учащегося со школой.

Родители могут в письменном виде отпрашивать ребенка из школы для поездок. Решение о том, отпускать ли школьника, принимает директор.