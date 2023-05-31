Как записать ребенка в школу в Польше
31 мая 2023, 12:42Читати новину українською
Источник:Правительственный сайт Польши
Около 188 тысяч украинских детей из-за войны учится в Польше. В частности, получают образование в местных школах.
Польские власти подробно прописали правила и процедуру поступления в школы детей из Украины. Об этом читайте дальше.
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Как записать ребенка в польскую школу
Для того, чтобы записать своего ребенка в школу в Польше, родителям стоит:
- сначала выбрать школу;
- затем подать заявление, чтобы ребенка взяли туда на обучение. Это могут сделать родители или официальный опекун ребенка. Также не забудьте о документах, подтверждающих то, что ваш ученик учился в соответствующем учебном заведении в Украине;
- все необходимые документы вы подаете директору школы. Также возьмите свидетельство о рождении, табель из предыдущего класса, личное дело, характеристику и карту вакцинации школьника;
- если вы выехали в Польшу без документов, подтверждающих обучение ребенка, должны написать заявление об общих годах обучения ребенка в украинской школе и указать, где до того получал образование ваш ученик.
Если в школе, которую вы выбрали, не будет места, вас направят в другую.
Кроме того, если у ребенка есть особые образовательные нужды, родители должны обратиться за помощью к директору школы. Он поможет подготовить заявление для получения справки о необходимости специального образования.
Как учатся украинские дети за границей
- Часто родители старших школьников разочарованы тем, что ученики из Украины не имеют равных возможностей в обучении и поступлении по сравнению с местными школьниками.
- Родители младших детей уточняют: дети могут быстро терять идентичность, интегрируясь в иноязычную среду.
- Большинство при этом признают: образование будет важным фактором, когда семья будет решать, возвращаться в Украину или нет.