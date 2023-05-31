Как записать ребенка в школу в Польше

Около 188 тысяч украинских детей из-за войны учится в Польше. В частности, получают образование в местных школах.

Польские власти подробно прописали правила и процедуру поступления в школы детей из Украины. Об этом читайте дальше.

Смотрите также Украинские ученики покидают польские школы: с какими проблемами сталкиваются

Как записать ребенка в польскую школу

Для того, чтобы записать своего ребенка в школу в Польше, родителям стоит:

сначала выбрать школу;

затем подать заявление, чтобы ребенка взяли туда на обучение. Это могут сделать родители или официальный опекун ребенка. Также не забудьте о документах, подтверждающих то, что ваш ученик учился в соответствующем учебном заведении в Украине;

все необходимые документы вы подаете директору школы. Также возьмите свидетельство о рождении, табель из предыдущего класса, личное дело, характеристику и карту вакцинации школьника;

если вы выехали в Польшу без документов, подтверждающих обучение ребенка, должны написать заявление об общих годах обучения ребенка в украинской школе и указать, где до того получал образование ваш ученик.

Если в школе, которую вы выбрали, не будет места, вас направят в другую.

Кроме того, если у ребенка есть особые образовательные нужды, родители должны обратиться за помощью к директору школы. Он поможет подготовить заявление для получения справки о необходимости специального образования.

Можно ли как спасти школьников от чрезмерной нагрузки и что позволит улучшить качество украинского образования даже во время войны, читайте в материале 24 Канала "Школа научит или разрушит: как спасти украинских учеников от "гранита науки".

Как учатся украинские дети за границей