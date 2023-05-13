"Осталась бы здесь навсегда": украинка назвала плюсы обучения в школах Польши

Украинка Наталья Данова рассказала о преимуществах обучения в школах Польши. Она считает, что именно польская система образования является тем плюсом, из-за которого она осталась бы в этой стране навсегда.

Об этом она написала в комментариях к посту главы МОН на фейсбуке Оксена Лисового. В частности, Наталья акцентировала на том, что система образования в Польше пронизана патриотизмом.

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Украинка назвала плюсы обучения в школах Польши

Наталья Данова сообщила, что она и ее ребенок сейчас находятся в Польше.

Первый плюс, из-за которого я хотела бы остаться здесь навсегда, – это образование!

– написала украинка.

Также она перечислила несколько, по ее мнению, преимуществ польских школ. Это, в частности:

очень толерантное отношение к детям;

система консультаций и пересложений оценок; это больше всего нравится. (В Украине только "приближенные" к учителю дети могут пересложить плохую оценку);

вкусная еда в столовой;

в школе все время организуют развлекательные мероприятия, экскурсии, уроки на открытом воздухе;

нет алгебры и геометрии, есть просто математика; если хочешь учить алгоритмы, можешь выучить в университете;

патриотизм всюду в образовании, начиная с детского сада;

учителя не говорят на русском языке.

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