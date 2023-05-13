Об этом она написала в комментариях к посту главы МОН на фейсбуке Оксена Лисового. В частности, Наталья акцентировала на том, что система образования в Польше пронизана патриотизмом.
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Украинка назвала плюсы обучения в школах Польши
Наталья Данова сообщила, что она и ее ребенок сейчас находятся в Польше.
Первый плюс, из-за которого я хотела бы остаться здесь навсегда, – это образование!
– написала украинка.
Также она перечислила несколько, по ее мнению, преимуществ польских школ. Это, в частности:
- очень толерантное отношение к детям;
- система консультаций и пересложений оценок; это больше всего нравится. (В Украине только "приближенные" к учителю дети могут пересложить плохую оценку);
- вкусная еда в столовой;
- в школе все время организуют развлекательные мероприятия, экскурсии, уроки на открытом воздухе;
- нет алгебры и геометрии, есть просто математика; если хочешь учить алгоритмы, можешь выучить в университете;
- патриотизм всюду в образовании, начиная с детского сада;
- учителя не говорят на русском языке.
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Как учатся украинские дети за границей
- Родители старших школьников разочарованы тем, что у украинских учеников нет равных возможностей в учебе и поступлении по сравнению с местными.
- Родители младших детей говорят: дети могут быстро терять идентичность, интегрируясь в иноязычную среду.
- Большинство при этом признают: образование будет важным фактором, когда семья будет решать, возвращаться в Украину или нет.