Про це вона написала у коментарях до поста очільника МОН на фейсбуці Оксена Лісового. Зокрема, пані Наталія акцентувала на тому, що система освіти у Польщі пронизана патріотизмом.

Дивіться також Як МОН повертатиме українських учнів з-за кордону і чи зарахують їм оцінки зі всіх предметів

Українка назвала плюси навчання у школах Польщі

Наталія Данова повідомила, що вона та її дитина зараз перебувають у Польщі.

Перший плюс, через який я хотіла б залишитися тут назавжди, – це освіта!

– написала українка.

Також вона перелічила кілька, на її думку, переваг польських шкіл. Це, зокрема:

дуже толерантне ставлення до дітей;

система консультацій і перескладань оцінок; це найбільше подобається. (В Україні тільки "наближені" до вчителя діти можуть перескласти погану оцінку);

смачна їжа у їдальні;

у школі весь час організовують розважальні заходи, екскурсії, уроки на свіжому повітрі;

немає алгебри і геометрії, є просто математика; якщо хочеш вчити алгоритми, можеш вивчити в університеті;

патріотизм усюди в освіті, починаючи з дитячого садочка;

учителі не розмовляють російською мовою.

До теми Українські учні покидають польські школи: з якими проблемами стикаються

Як вчаться українські діти за кордоном