Про це вона написала у коментарях до поста очільника МОН на фейсбуці Оксена Лісового. Зокрема, пані Наталія акцентувала на тому, що система освіти у Польщі пронизана патріотизмом.
Дивіться також Як МОН повертатиме українських учнів з-за кордону і чи зарахують їм оцінки зі всіх предметів
Українка назвала плюси навчання у школах Польщі
Наталія Данова повідомила, що вона та її дитина зараз перебувають у Польщі.
Перший плюс, через який я хотіла б залишитися тут назавжди, – це освіта!
– написала українка.
Також вона перелічила кілька, на її думку, переваг польських шкіл. Це, зокрема:
- дуже толерантне ставлення до дітей;
- система консультацій і перескладань оцінок; це найбільше подобається. (В Україні тільки "наближені" до вчителя діти можуть перескласти погану оцінку);
- смачна їжа у їдальні;
- у школі весь час організовують розважальні заходи, екскурсії, уроки на свіжому повітрі;
- немає алгебри і геометрії, є просто математика; якщо хочеш вчити алгоритми, можеш вивчити в університеті;
- патріотизм усюди в освіті, починаючи з дитячого садочка;
- учителі не розмовляють російською мовою.
До теми Українські учні покидають польські школи: з якими проблемами стикаються
Як вчаться українські діти за кордоном
- Батьки старших школярів розчаровані тим, що українські учні не мають рівних можливостей у навчанні і вступі порівняно з місцевими.
- Батьки молодших дітей кажуть: діти швидко можуть втрачати ідентичність, інтегруючись в іншомовне середовище.
- Більшість при цьому визнає: освіта буде важливим фактором, коли родина вирішуватиме, повертатися в Україну чи ні.