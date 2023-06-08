В школах Польши украинский язык будут изучать как современный иностранный

С нового учебного года в польском Люблине стартует реализация пилотного варианта преподавания украинского языка. Его будут изучать в школах города как современный иностранный.

Пока продолжаются переговоры с министерством образования Польши о преподавании украинского языка во всех школах страны. Что говорят власти Люблина, читайте дальше.

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В польских школах украинский будут изучать как современный иностранный

Вицемер Люблина Мариуш Банах рассказал, что в школах города работает около 100 учителей из Украины.

Некоторые из них готовят оригинальные программы по изучению украинского языка. Нет необходимости никого убеждать, что украинский язык нужно вводить как современный. Мы здесь, в Люблине, не сомневаемся в этом,

– заявил он.

Также вицемер Люблина заявил, что украинский язык в других польских школах будет введен с согласия родительских советов. Это хороший шаг к будущему, считает он.

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Тем не менее, чтобы наш язык там преподавали на одинаковых началах, что и немецкий или французский, нужна базовая программа. Ее должно разработать минобразования Польши.

Если бы появилась эта программа, украинский язык могли бы учить во всех школах Польши уже в 2024 году. При этом выбирать для изучения как современный иностранный.

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