Поки тривають переговори з міністерством освіти Польщі про викладання української мови в усіх школах країни. Що каже влада Любліна, читайте далі.

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У польських школах українську вивчатимуть як сучасну іноземну

Віцемер Любліна Маріуш Банах розповів, що у школах міста працює близько 100 вчителів з України.

Деякі з них готують оригінальні програми для вивчення української мови. Немає потреби нікого переконувати, що українську мову потрібно запроваджувати як сучасну. Ми тут, у Любліні, не сумніваємося в цьому,

– заявив він.

Також віцемер Любліна заявив, що українську мову в інших польських школах запровадять за згодою батьківських рад. Це гарний крок на майбутнє, вважає він.

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Все ж, аби нашу мову там викладали на однакових засадах, що й німецьку чи французьку, потрібна базова програма. Її має розробити міносвіти Польщі.

Якби з'явилася ця програма, українську мову могли б вивчати у всіх школах Польщі вже у 2024 році. При цьому обирати для вивчення як другу сучасну.

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