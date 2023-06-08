Поки тривають переговори з міністерством освіти Польщі про викладання української мови в усіх школах країни. Що каже влада Любліна, читайте далі.
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У польських школах українську вивчатимуть як сучасну іноземну
Віцемер Любліна Маріуш Банах розповів, що у школах міста працює близько 100 вчителів з України.
Деякі з них готують оригінальні програми для вивчення української мови. Немає потреби нікого переконувати, що українську мову потрібно запроваджувати як сучасну. Ми тут, у Любліні, не сумніваємося в цьому,
– заявив він.
Також віцемер Любліна заявив, що українську мову в інших польських школах запровадять за згодою батьківських рад. Це гарний крок на майбутнє, вважає він.
Все ж, аби нашу мову там викладали на однакових засадах, що й німецьку чи французьку, потрібна базова програма. Її має розробити міносвіти Польщі.
Якби з'явилася ця програма, українську мову могли б вивчати у всіх школах Польщі вже у 2024 році. При цьому обирати для вивчення як другу сучасну.
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Як вчаться українські діти за кордоном
Європейська комісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що у школах країн ЄС зараз здобуває освіту близько 450 тисяч українських дітей. Ще частина школярів з України навчається онлайн.
Близько 188 тисяч українських дітей через війну вчиться у Польщі. Зокрема, здобувають освіту у місцевих школах.
Часто батьки старших школярів розчаровані тим, що учні з України не мають рівних можливостей у навчанні і вступі порівняно з місцевими школярами.
- Батьки молодших дітей уточнюють: діти швидко можуть втрачати ідентичність, інтегруючись в іншомовне середовище.
- Більшість при цьому визнає: освіта буде важливим фактором, коли родина вирішуватиме, повертатися в Україну чи ні.