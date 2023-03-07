Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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Нужно ли заставлять ребенка-беженца учиться в двух школах

Министр напомнил, что украинские дети-беженцы вынуждены соблюдать законодательство тех стран, в которых находятся. А в большинстве стран ЕС посещение школ обязательно.

При этом Шкарлетт рассказал, что по словам его коллег-министров образования других стран, украинским детям сложно овладевать двумя школьными учебными программами параллельно. Они просто не успевают учиться.

Учеба онлайн в украинской школе проходит по желанию родителей или самого ученика. В Украине детей не принуждают учиться параллельно. Если ребенку сложно, его не нужно принуждать к параллельному обучению,

– подчеркнул глава МОН.

При этом добавил, что в Украине есть инструменты аттестации или зачисления результатов обучения из учебного заведения любой страны мира.

Призываю прислушиваться к ребенку: если ему тяжело, его не нужно заставлять параллельно учиться. Все знания мы можем оценить и перевести в следующий класс,

– акцентировал министр.

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Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко ранее в эфире национального телемарафона рассказал, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения: