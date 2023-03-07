Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

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Чи треба змушувати дитину-біженця вчитися у двох школах

Міністр нагадав, що українські діти-біженці змушені дотримуватися законодавства тих країн, в яких перебувають. А у більшості країн ЄС відвідування шкіл є обов'язковим.

При цьому Шкарлет розповів, що зі слів його колег-міністрів освіти інших країн, українським дітям складно опановувати дві шкільні навчальні програми паралельно. Вони просто не встигають навчатися.

Навчання онлайн в українській школі відбувається за бажанням батьків чи самого учня. В Україні дітей не змушують вчитися паралельно. Якщо дитині складно, її не треба примушувати до паралельного навчання,

– наголосив очільник МОН.

При цьому додав, що в Україні є інструменти атестації або зарахування результатів навчання з навчального закладу будь-якої країни світу.

Закликаю дослухатися до дитини: якщо їй важко, її не треба змушувати паралельно навчатися. Всі знання ми можемо оцінити і перевести до наступного класу,

– акцентував міністр.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко раніше в ефірі національного телемарафону розповів, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання: