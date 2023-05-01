Могут быть проблемы: можно ли поступать в вузы Украины с иностранным аттестатом

Если украинские школьники получили документы об окончании школы за границей, они могут на их основе поступить в вузы Украины. Но эти свидетельства нужно подтвердить.

Об этом во время эфира национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. И уточнил, что документы нужно подтвердить в течение года. Их должно признать ГП "Информационный имиджевый центр".

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Можно ли поступить в вузы Украины с иностранным аттестатом

Чиновник сообщил, что на сегодняшний день МОН ведет переговоры с коллегами из всех европейских стран по системе обучения. При этом в министерстве убеждены, что нужно действовать в соответствии с законодательством той страны, которая приютила наших граждан. То есть, если ребенок уехал с родителями из-за войны, например, в Польшу, должен соблюдать законодательство этой страны. Что важно, законодательство европейских стран предусматривает обязательное посещение школы всеми учениками.

Но мы также рекомендуем не терять связь с национальной системой образования и онлайн подключаться к Международной украинской школе или к любой школе,

– сказал Витренко.

И подчеркнул, что это необходимо, чтобы дети получили итоговые оценки по украинскому языку, литературе, истории Украины и затем без проблем получили свидетельство о среднем образовании в украинской школе.

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К слову, ученики, находящиеся за границей, могут получить свои аттестаты об окончании украинской школы в дипломатических учреждениях.

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