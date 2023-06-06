Цифра впечатляет: стало известно, сколько украинских детей учится в школах ЕС

Сотни тысяч украинских детей из-за полномасштабной войны уехали с родителями за границу. Многие ученики пошли в местные школы в соответствии с требованиями законодательства европейских стран.

Европейская комиссар по внутренним делам Илва Йоганссон заявила, что в школах стран ЕС сейчас получает образование около 450 тысяч украинских детей. Еще часть школьников из Украины обучается онлайн.

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В школах ЕС учится около 500 тысяч учащихся из Украины

Йоганссон говорит: обучение онлайн – это вызов, ведь детям нужна школьная социализация, общение с одноклассниками, игры и т.д. Так что надолго сосредотачиваться на онлайн-обучении не стоит, считает она.

Также европейская комиссар по внутренним делам рассказала, что в ЕС сейчас пытаются упростить процесс сочетания посещения школы в той или иной стране и изучения определенных предметов онлайн в соответствии с украинской школьной программой.

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К слову, большинство украинских беженцев, которые находятся в странах ЕС, стремятся вернуться домой. Если кто-то захочет остаться, ЕС готов поддержать.

Мы готовы к обоим вариантам развития событий. Однако сейчас еще очень тяжело делать какие-либо прогнозы. Все зависит от того, как долго будет продолжаться война,

– уточнила Йоганссон.

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Как учатся украинские дети за границей