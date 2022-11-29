Так, школы и сады подстраивают графики учебного дня в соответствии с ситуацией. Соответствующие изменения вводятся и в Тернополе.

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Как будут учиться школьники в Тернополе

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что все школьники города будут учиться в рамках светового дня – до 16 часов.

Такой график будет действовать, пока не стабилизируется ситуация с электроэнергией, добавил глава города.

Об изменениях в расписании обучения директора сообщат в каждой школе отдельно,

– уточнил Надал.