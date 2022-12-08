МОН планирует реформировать историю в школах
Министерство образования и науки намерено реформировать предмет истории в школе. Первоначально чиновники планируют разработать соответствующую концепцию.
Так, в МОН уже создали соответствующую рабочую группу. В ее состав входят специалисты министерства, педагоги, ученые и историки.
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МОН реформирует историю в школах
Следовательно, ожидают, что проект документа подадут на рассмотрение директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН не позднее 1 июня 2023 года.
Руководство МОН рассмотрит соответствующую концепцию реформирования исторического образования в школах до 1 июля 2023 года.
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В Украине запретят российские источники в образовании и науке
В Украине хотят запретить использование российских источников информации в образовании в науке. Верховная Рада уже согласовала соответствующий законопроект в первом чтении.
Авторы законопроекта заявляют, что использование российских источников не позволяет украинским педагогам и ученым покинуть сферу влияния России.
Согласно тексту законопроекта, составляющие образовательной, научно-образовательной программы и научные исследования программы не могут содержать ссылки на источники информации, созданные:
- на территории государства-агрессорки;
- на государственном языке России;
- физическим лицом, являющимся гражданином государства-оккупанта;
- юридическим лицом, зарегистрированным на территории России.