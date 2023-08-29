Учителя получили рекомендации по преподаванию предметов и курсов

Институт педагогики предоставил методические рекомендации учителям по преподаванию предметов в школах во время военного положения. Рекомендации касаются и интегрированных курсов.

Методический советчик содержит рекомендации по изучению предметов и курсов в 2023/24 учебном году. В частности, ориентировочное календарно-тематическое планирование и советы по адаптивному тестированию.

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Учителя получили рекомендации по преподаванию

Пособие освещает и ориентиры международных и неправительственных организаций по обеспечению непрерывности образования в условиях войны и организации дистанционного обучения в Украине.

Кроме того, там можно найти инновационные изменения в организации образовательного процесса в связи с реформой НУШ и условиями военного положения.

Пособие будет полезным учителям при подготовке к организации обучения и профессиональной деятельности, реализации интегрированного подхода к изучению различных предметов.

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