Учителя получили рекомендации по преподаванию предметов и курсов
Источник:osvita.ua
Институт педагогики предоставил методические рекомендации учителям по преподаванию предметов в школах во время военного положения. Рекомендации касаются и интегрированных курсов.
Методический советчик содержит рекомендации по изучению предметов и курсов в 2023/24 учебном году. В частности, ориентировочное календарно-тематическое планирование и советы по адаптивному тестированию.
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Учителя получили рекомендации по преподаванию
Пособие освещает и ориентиры международных и неправительственных организаций по обеспечению непрерывности образования в условиях войны и организации дистанционного обучения в Украине.
Кроме того, там можно найти инновационные изменения в организации образовательного процесса в связи с реформой НУШ и условиями военного положения.
Пособие будет полезным учителям при подготовке к организации обучения и профессиональной деятельности, реализации интегрированного подхода к изучению различных предметов.
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Есть ли стратегия возвращения украинских педагогов после войны
- Глава МОН Оксен Лисовой описал ситуацию с возвращением украинских учителей из-за границы так: "На самом деле это беда".
- Все же он выделил положительную динамику: многие украинцы возвращаются на Родину.
- Однако он считает, что даже тех учителей, которые сейчас находятся за границей, нужно включать в учебный процесс, чтобы они не покидали свои коллективы и работали в школах, где осуществляется онлайн-обучение.