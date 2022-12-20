Цифра поражает: сколько детей из Украины учатся за границей из-за войны
Источник:Интерфакс-Украина
Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев оказались за границей. При этом более 2 миллионов детей из Украины пошли учиться в школы стран ЕС.
Так, из-за нападения России 43% украинских детей вынуждены учиться за границей. Как сообщила член группы исследований в сфере политики развития человеческого капитала Центра экономической стратегии (ЦЭС) Анна Сахно, – это более 2,2 миллиона учеников.
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Сколько детей из Украины учатся в школах ЕС
По состоянию на сентябрь 2021 года в украинских школах и детсадах обучалось 5,4 миллиона детей.
По состоянию на сентябрь 2022 года около 2,25 миллиона украинских детей пошли учиться в учебные заведения ЕС,
– уточнила Сахно.
Также, по ее словам, 7,8 миллиона украинцев вынужденно уехали и остаются в странах Европы. Большинство из них – это женщины и дети. Еще 6,5 миллионов украинцев являются переселенцами.
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Как учатся украинские школьники за границей
Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:
- онлайн в своей украинской школе;
- "семейная" форма;
- Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.